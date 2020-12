Moin Fans, aber ohne Fans: Das ist der weitgehend einsame Alltag für Werder-Trainer Florian Kohfeldt im Stadion. (nordphoto)

Auch wenn inzwischen sogar bekannte Trainer wie José Mourinho von Tottenham das Internet für sich entdeckt haben und bei Instagram Fotos aus der Mannschaftskabine posten, ist Florian Kohfeldt noch kein Freund der sozialen Netzwerke. Werders Cheftrainer will sich im Internet weder profilieren, noch sucht er hier nach Kritik oder sonstigem Feedback zu seiner Arbeit. Auch nicht in den vielen Fanforen, in denen sich heutzutage jeder unerkannt seinen mehr oder weniger berechtigten Frust von der Seele schreiben kann. „Für mich ist das eine Scheinwelt in der Anonymität, die sehr grenzwertig ist. Da hole ich mir kein Feedback“, sagte Kohfeldt am Montag auf die Frage, ob Werder ohne Zuschauer denn überhaupt die vielen kritischen Stimmen zur aktuellen Krise mitbekomme, oder ob der Verein parallel zu den inzwischen acht sieglosen Bundesligaspielen in Folge nicht längst in einer Blase lebe.

Kohfeldt gab dazu noch eine offene und persönliche Antwort: „Es ist schon so, dass das ehrlichste Feedback einfach fehlt, und das ist das direkte Feedback im Stadion. Das vermisse ich sehr. Da hatte man schon immer wieder einen direkten Gradmesser, anders als jetzt, wo einfach Behauptungen gegeneinander stehen.“

Zum Beispiel könne er als Trainer mutmaßen, die Fans würden die Leidenschaft dieser Mannschaft im Stadion bestimmt honorieren. Andere könnten sagen, die Fans würden das Team sicher auspfeifen, weil es in den letzten beiden Spielen keine richtigen Torchancen gab. „Das sind beides berechtigte Behauptungen“, weiß Kohfeldt, „aber überprüfen können wir es nicht. Leider fehlt auch das direkte Feedback im Alltag. Wir halten uns ja streng an die Beschränkungen, dementsprechend treffe ich kaum noch Leute.“ Es sei eben für alle gerade eine schwierige Zeit.