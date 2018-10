Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Werder-Coach Florian Kohfeldt in höchsten Tönen gelobt. „Kohfeldt strahlt eine natürliche Souveränität und ein Selbstvertrauen aus, das in diesem Alter nicht selbstverständlich ist“, schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Das Zusammenspiel zwischen dem jungen Trainer und seiner Mannschaft sei beeindruckend, so der TV-Experte weiter. „Vor allem schafft es Kohfeldt, durch den offensiven, erfolgreichen und spektakulären Fußball das tolle Bremer Publikum auf seine Seite zu ziehen.“

Ein Beweis für die große Qualität von Kohfeldt sei, dass er mit unterschiedlichen Typen zurechtkomme, so Matthäus. Der 57-Jährige verweist dabei auf den 40-jährigen Claudio Pizarro, Max Kruse („ein ganz spezieller Spieler, mit dem bestimmt nicht jeder Trainer umgehen kann“) und die jungen Eggestein-Brüder. „So unterschiedlich die Persönlichkeiten in dieser Mannschaft auch sind, der Cheftrainer moderiert das mit großer Klasse, Fachwissen und Menschlichkeit. Chapeau“, lobt Matthäus.

Die ganze Kolumne gibt es hier.