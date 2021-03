Florian Kohfeldt und Maximilian Eggestein haben ein besonderes Trainer-Spieler-Verhältnis. (Andreas Gumz)

Es ist kein Geheimnis, dass der SV Werder Bremen im Sommer Spieler verkaufen muss. Die Transfereinnahmen werden dringend benötigt, um das Finanzloch zu stopfen, das vor allem durch die Coronapandemie entstanden ist. Milot Rashica gilt als Verkaufskandidat Nummer eins, weil der Stürmer schon vor einem Jahr weg wollte. Außerdem ist er laut transfermarkt.de mit zwölf Millionen Euro der wertvollste Spieler im Werder-Kader. Direkt dahinter folgt Maximilian Eggestein mit elf Millionen. Geld das Werder gut gebrauchen könnte, aber offenbar nicht mit Eggestein einnehmen will. Der 24-Jährige soll als Säule des Mittelfelds bleiben. Aber will er das auch?

„Das wird man sehen. Ich habe mir noch keine Gedanken über die neue Saison gemacht“, sagte Eggestein unlängst im Podcast „Die NDR 2 Bundesligashow“. Sportchef Frank Baumann hat dagegen schon eine klare Meinung, wie es mit Eggestein weitergehen soll. Als Leistungsträger gehöre der Mittelfeldmann zu den Spielern, „die wir natürlich sehr, sehr ungern verlieren würden“, erklärte Baumann auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und wurde dann noch deutlicher: „Ich würde mich sehr freuen, wenn Maxi auch nächste Saison noch bei uns spielen würde.“ Auf den sonst üblichen Hinweis, dass kein Werder-Profi unverkäuflich sei, verzichtete der Sportchef. Ob bewusst oder unbewusst, blieb offen.

Eggesteins Vertrag läuft bis 2023

Eggestein ist in jedem Fall eine besondere Personalie bei Werder. Er trägt schon seit fast zehn Jahren Grün-Weiß. Und sein Vertrag läuft im Gegensatz zu Verkaufskandidaten wie Milot Rashica, Jiri Pavlenka oder auch Ludwig Augustinsson nicht in einem Jahr aus, sondern erst 2023. Es besteht also kein Druck, dass der Spieler den Klub in einem Jahr ablösefrei verlassen könnte und deshalb in diesem Sommer ein Transfer erfolgen muss, um Kasse zu machen. Außerdem ist der Zeitpunkt für einen Verkauf von Eggestein alles andere als günstig. Vor zwei Jahren lag sein Marktwert noch bei 30 Millionen Euro. Bundestrainer Joachim Löw hatte ihn zur Nationalmannschaft geholt. Auch ohne Einsatz galt Eggestein danach als deutscher Hoffnungsträger im Mittelfeld. Sogar Borussia Dortmund soll an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Doch Eggestein blieb in Bremen und erlebte mit Werder eine Katastrophen-Saison, die er auch für sich persönlich gar nicht schönreden will: „In meiner persönlichen Entwicklung war das sicher eine Delle.“

Mehr zum Thema Zu Besuch beim Jugendverein der Eggesteins Der Bolzplatz der ballverliebten Brüder Bevor sie zu Werder wechselten, spielten Maximilian und Johannes Eggestein beim TSV Havelse. Ihr Jugendtrainer Sven Havekost erinnert sich gerne an die Zeit mit „Maxi“, ... mehr »

Bei Trainer Florian Kohfeldt stand und steht Eggestein aber weiterhin hoch im Kurs, verpasste bis zu seiner Auswechslung am vergangenen Sonnabend gegen den FC Bayern München keine Minute – weder in der Bundesliga noch im Pokal. Gefeiert wird er dafür in der Öffentlichkeit allerdings nicht, im Gegenteil: Es gibt viele kritische Töne und nicht selten schlechte Noten – auch in unserer Deichstube. Eggestein drücke dem Spiel zu selten seinen Stempel auf, so der Vorwurf. Er schwimme mehr mit als voran, passe sich dem Niveau zu schnell an, anstatt es selbst zu heben. Nach 148 Bundesligaspielen wird mehr von ihm erwartet.

Gespräch zwischen Kohfeldt und Streich

Genau darin sieht Kohfeldt auch das Problem. „Der gleiche Spieler mit den gleichen Leistungen, der aber vor der Saison verpflichtet worden wäre, würde ganz viele positive Bewertungen bekommen“, behauptet der Coach. Er habe unlängst mit seinem Freiburger Kollegen Christian Streich genau über dieses Thema gesprochen. Beim Sportclub heißt der Maximilian Eggestein übrigens Nicolas Höfler. „Wir waren uns einig, dass gerade solche Spielertypen, die schon sehr lange in einem Verein sind, manchmal kritischer gesehen oder ihre Leistungen nicht mehr so gewürdigt werden“, berichtet Kohfeldt. Dabei würde sich zum Beispiel ein Eggestein immer in den Dienst der Mannschaft stellen, nie klagen, wenn er nicht auf seiner besten Position zum Einsatz kommt, und auch konstant abliefern. „Er spielt nur selten unter einem gewissen Niveau“, betont Kohfeldt und verweist zugleich darauf, dass Eggestein in dieser Bundesligasaison auch zwei Treffer erzielt und vier vorbereitet hat. Zum Vergleich: In seiner Topsaison 2018/19 brachte es der Mittelfeldspieler auf fünf Tore und fünf Assists.

Mehr zum Thema Werder nahezu in Vollbesetzung Veljkovic und Bittencourt bereit für Wolfsburg Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg sieht es bei Werder Bremen personell gut aus. Lediglich zwei Spieler aus der zweiten Reihe fallen aus. mehr »

Neun Spiele hat Eggestein nun noch Zeit, an diese Werte heranzukommen. Helfen könnten dabei auch mal ganz besondere Spiele. „Er hat in dieser Saison noch nicht diese Über-Ausreißer nach oben gehabt“, merkt Kohfeldt an. Der Coach nimmt einen seiner wichtigsten Spieler, der immerhin auch dritter Kapitän ist, nicht nur in Schutz, sondern auch in die Pflicht, fordert den nächsten Schritt: „Maxi ist einer, der braucht nicht die großen Lorbeeren von außen. Aber er kann ruhig mal aufzeigen – sowohl im Pressegespräch als auch über seine Körpersprache, dass er ein absoluter Führungsspieler bei Werder ist. Er kann auch mal sagen, dass er gut ist.“

Interessant wird auch, was andere Klubs sagen. Vor einem Jahr wurde Eggestein schon mal mit dem nächsten Gegner, dem VfL Wolfsburg, in Verbindung gebracht. Auch aktuell soll es Interessenten aus dem In- und Ausland geben, aber nichts Konkretes. Es sieht danach aus, als sollte Eggestein mindestens noch ein Jahr bleiben. Er könnte sogar der neue Kapitän werden, denn Niklas Moisander und Theodor Gebre Selassie verlassen den Klub. Die Frage ist nur: Will Eggestein das – und kann sich Werder das auch leisten?