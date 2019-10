Ausgetanzt: Leverkusens Bellarabi spielt Werders Marco Friedl den Ball durch die Beine (nordphoto)

Als die Handspiel-Debatten noch in vollem Gange waren, spuckten die Fußball-Datenbanken einen neuen Bundesligarekord aus, der Werders eigentliches Problem im Spiel bei Bayer Leverkusen fett unterstrich: Karim Bellarabi schlug gegen Werder stolze 20 (!) Flanken, mehr wurden noch nie in der Geschichte der Bundesliga für einen Spieler erfasst.

Und alle diese Flanken ließ Bremens Linksverteidiger Marco Friedl zu, der vom Gegner offensichtlich gezielt auf seiner Seite unter Druck gesetzt wurde. Immer wieder zog der schnelle Bellarabi ihm davon und bereitete so auch den Treffer zum 2:2-Ausgleich durch Lucas Alario vor.

Bellarabi ist schwer zu verteidigen

Es war eine sehr undankbare Rolle für Friedl. „Bellarabi hat ein überragendes Spiel gemacht“, sagte Werders Trainer Florian Kohfeldt, „und der Junge hat einfach auch ein paar PS, das muss man anerkennen. Er ist sehr schwer zu verteidigen.“

Für den 21 Jahre jungen Friedl war es an diesem Abend eine nicht zu lösende Aufgabe, zumal der gelernte Innenverteidiger mit seiner Statur und seiner ganzen Ausbildung eigentlich auch nichts auf der linken Außenbahn verloren hat. Er muss dort seit Saisonbeginn aushelfen, weil Werders gesetzter Linksverteidiger Ludwig Augustinsson wegen einer Knie-Operation seit dem Sommer fehlt.

Kohfeldt nahm Friedl entsprechend in Schutz. „Marco ist ein sehr sehr junger Spieler, da sind Schwankungen normal“, betonte der Trainer, „letzte Woche hat er ein Top-Spiel gemacht, diesmal waren ein paar Sachen nicht so gut. Er weiß selber, dass nicht alles top war gegen Leverkusen. Aber es ist auch nicht seine Stammposition.“

Augustinsson-Comeback vor Weihnachten

Das Problem: Kohfeldt kann dem österreichischen U21-Nationalspieler keine Pause gönnen, weil eine qualitativ gleichwertige Alternative im Kader fehlt. „Marco hat in den vergangenen Wochen immer durchgespielt, auch in den Länderspielpausen war er für Österreich unterwegs, der hatte keine Pausen“, weiß Kohfeldt. Ändern wird sich das in absehbarer Zeit noch nicht.

Eine Rückkehr von Augustinsson in den Spieltagskader ist weiterhin erst für die Adventszeit geplant, wie der Trainer erklärt: „Ludwig geht es gut, er steigt jetzt in die Endphase seine Reha ein. Wir hoffen, dass er vor Weihnachten wieder spielen kann.“ Friedl wird deshalb auch in dieser englischen Woche durchspielen müssen, am Mittwoch im Pokal gegen Heidenheim, am Sonnabend in der Liga gegen Freiburg. Und Kohfeldt ist sich sicher: „Marco wird beide Male ein gutes Spiel machen.“