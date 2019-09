Am 33. Spieltag war Johannes Eggestein beim Auswärtsspiel gegen Hoffenheim noch der große Held, weil er den 1:0-Siegtreffer für Werder erzielte. Bei der jüngsten 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim machte der 21-Jährige nun mit einer überaus ungeschickten Aktion auf sich aufmerksam: Er sah in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte. Gerade einmal acht Minuten vorher hatte Eggestein die Gelbe Karte erhalten, trotzdem leistete er sich ein unnötiges taktisches Foul und flog vom Platz.

Der Offensivspieler fehlt somit gegen Augsburg, doch Trainer Florian Kohfeldt nahm Eggestein in Schutz: „Wir dürfen nicht vergessen, dass Jojo eben noch nicht 28 Jahre alt ist. Er ist auf dem Weg zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler und hat sportlich schon eine sehr gute Entwicklung genommen. Solch eine Erfahrung muss man einfach auch gemacht haben, und dann muss man daraus lernen. In der Zukunft sollte er so etwas vermeiden.“

Eggestein habe mit seinem Foul der Mannschaft helfen wollen. „Hätte er die Szene von oben gesehen, hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht“, sagte Kohfeldt. „Er muss da jetzt durch, schaut gegen Augsburg zu, fährt zur U21-Nationalmannschaft und wird beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin mit Sicherheit ein Kandidat für die erste Elf sein.“