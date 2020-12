Kopf hoch, sagen Trainer und Mitspieler: Jiri Pavlenka nach der 1:2-Niederlage gegen den BVB. (dpa)

Es schien ein symbolträchtiges Bild zu sein, als Jiri Pavlenka kurz nach dem Elfmeterpfiff auf dem Rücken im eigenen Strafraum lag, die Hände mit den großen Torwarthandschuhen vors Gesicht geschlagen. Gerade hatte er in der Schlussviertelstunde den Dortmunder Akanji gefoult, und das ziemlich „übermotiviert“, wie Werders Trainer Florian Kohfeldt später sagte. Doch der erste Eindruck täuschte. Pavlenka war nicht fassungslos, er hatte sich bei seinem Foulspiel leicht am Kopf verletzt und brauchte einfach einen Moment, um wieder voll bei Sinnen zu sein. Und so wurde erst seine nächste Aktion dann tatsächlich zu einem Symbol für die Leistung des Bremer Torhüters an diesem Abend: Pavlenka hielt den Strafstoß von Nationalspieler Reus auf geradezu spektakuläre Weise, bei seinem Sprung in die linke Ecke schnellte die rechte Hand reflexartig hoch und wehrte den harten Schuss ab. Doch der Ball fiel Reus direkt wieder vor die Füße, der BVB-Kapitän schob ihn zum 2:1-Siegtreffer ins leere Bremer Tor.

Damit hatte Pavlenka sein Team um die Chance gebracht, bei einem Spielstand von 1:1 weiter auf einen Punktgewinn gegen Dortmund hoffen zu können. Manche sprachen von einer tragischen Figur, weil es Werders Torhüter war, der diese Chance mit starken Abwehraktionen gegen Akanji und Reus bis dahin überhaupt am Leben gehalten hatte. Doch dann konnte er einen ziemlich gewöhnlichen Ball von der Seite nicht festhalten, er ließ ihn prallen und rannte unglücklicherweise hinterher, statt einfach in seinem Tor zu bleiben. Das war es, was Kohfeldt mit „übermotiviert“ meinte. Akanji war in dieser Szene jedoch eher am Ball und wurde von Pavlenka prompt strafstoßwürdig gefoult.

„Er wird uns noch Punkte sichern“

Die Mitspieler wie Kevin Möhwald reagierten gleich nach dem Abpfiff gnädig: „Das passiert und wir werden Pavlas jetzt nicht den Kopf abreißen. Er hat uns schon oft die Punkte gerettet.“ Kohfeldt fand die Elfmeterszene insgesamt „unglücklich“, war sich aber aus eigener Torwarterfahrung sicher: „Das wird ihn nicht umhauen. Er ist einer unserer Leistungsträger und wird uns noch die ein oder anderen Punkte sichern.“

Das hätte auch gegen Dortmund fast geklappt, vor allem seine guten Reflexe bei Großchancen bewahrten Pavlenka vor einer mangelhaften Note. Doch am Ende hatte er Werder den Punkt nicht festhalten können, sondern das gute Ergebnis geradezu verschenkt. Es war der nächste individuelle Patzer eines Bremer Profis, der am Ende ein brauchbares Resultat verhinderte. Bei Pavlenka kam erschwerend hinzu, dass er bereits in der ersten Halbzeit Aktionen zeigte, die auf eine gewisse Verunsicherung schließen lassen. Bei zu vielen Szenen mit Ball am Fuß reagierte er zumindest unglücklich, seine Pässe landeten zeitweise überall, nur nicht bei einem anspielbereiten Mitspieler. Das sorgte für unnötige Hektik rund um Werders Strafraum und erhöhte den ohnehin schon erheblichen Druck durch die BVB-Offensive. Dass Pavlenka rein fußballerisch zu den schwächeren Torhütern der Liga zählt und eher durch Reflexe glänzen kann, ist in Bremen kein neues Thema und auch den Gegnern bekannt. Nach einem persönlichen Tief in der vergangenen Saison schien Pavlenka aber zwischenzeitlich auf einem besseren Weg, inklusive seines Länderspiels im Herbst gegen Deutschland.

Weil Kohfeldt weiß, dass er in den kommenden Spielen einen siegbringenden Torhüter braucht, stärkte er Pavlenka noch am Abend im Stadion demonstrativ den Rücken: „Die Situationen, wenn Bälle nicht richtig ankommen, haben manchmal auch etwas mit dem Freilaufen der Mitspieler zu tun. Er hält halt auch überragend, ich kann nicht feststellen, dass er mental irgendwelche Probleme hätte. Ich bin sicher, dass Pavlenka sehr stabil ist.“ Den Worten seines Chefs muss Werders Nummer 1 jetzt Taten folgen lassen, auch, um seinen folgenschweren Elfmeterpatzer wieder zu korrigieren.