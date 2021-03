Milot Rashica kämpft mit einer Torflaute. (nordphoto/gumzmedia)

An diesen 27. Juni 2020 kann sich wohl jeder Fan des SV Werder Bremen noch erinnern: Denn an diesem Tag retteten sich die Grün-Weißen durch einen 6:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln und dank der gleichzeitigen Schützenhilfe von Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf in die Relegation. Als Happy End gab es später den Klassenerhalt. Für Milot Rashica hat dieses Datum aber noch eine Bedeutung, eine nicht ganz so angenehme: Gegen Köln gelang ihm nämlich sein letzter Bundesliga-Treffer. Lang ist es also her. Das soll sich jetzt ändern, nein, das wird sich jetzt gegen den VfL Wolfsburg ändern – behauptet zumindest Werder-Coach Florian Kohfeldt.

„Am Samstag schießt er ein Tor“, antwortete Kohfeldt am Freitag auf die Frage, wann Rashica endlich wieder treffen werde und fügte noch an: „Ich glaube daran.“ Was soll er als Trainer auch anderes tun? Er muss natürlich seinen eigentlich besten Angreifer stark reden. Das hat er in der Vergangenheit schon oft gemacht, das wiederholte er nun auch vor dem Wolfsburg-Spiel. Und dabei war ihm vor allem eines wichtig – Rashica als Teamplayer zu beschreiben: „Die wichtigste Eigenschaft von Milot ist, dass es ihm vollkommen egal ist, ob er ein Tor selbst schießt oder eines vorbereitet. Das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt, und so ist es noch immer.“ Nach einer schwierigen Saison mit geplatzten Transfers und Verletzungen sei Rashica nun frei und frisch: „Er merkt, dass er gute Leistungen bringt und dass das von den Teamkollegen und mir anerkannt wird." Wer allerdings nun darüber nachdenkt, auf ein Rashica-Tor zu wetten, der sollte dabei auch an diese Kohfeldt-Aussage denken: „Es ist ein Gefühl, ich kann es natürlich nicht versprechen.“