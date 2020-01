Vorfreude auf die Rückrunde: Claudio Pizarro lud in Thailand seine Batterien auf und postete dabei dieses Foto. (Quelle: instagram/Claudio Pizarro)

Gemessen an den geradezu existenziellen Problemen, vor denen Werder Bremen als Tabellensiebzehnter im Abstiegskampf der Bundesliga steht, ist eine kleine Dose Bier eigentlich eher zu vernachlässigen. Wenn diese 330 ml Dosenbier aber doch zu einem Aufreger bei Werder taugen, sollte es dem Team im Grunde viel besser gehen, als man das zuletzt befürchten musste. Weil dem aber nicht so ist und bei Werder die Wahrnehmungen nicht weiterhin verschwimmen dürfen, war Florian Kohfeldt am Freitag gut beraten, in der neuesten Pizarro-Affäre (oder sagen wir besser: einem Affärchen) eine kleine Dose Bier eben nicht ausufern zu lassen.

„Ich finde es nicht wirklich dramatisch, wenn Claudio im Urlaub ein Bier trinkt“, sagte Werders Trainer vor dem Abflug ins Trainingslager auf Mallorca. Beim Check-in am Freitagmorgen am Bremer Flughafen fehlte der peruanische Stürmer übrigens wie abgesprochen, er durfte aus dem Urlaub direkt nach Mallorca fliegen. Ein Privileg, das andere Werder-Spieler nach 197 Bundesligatoren und in einem Alter von 41 Jahren sicher auch für sich beanspruchen dürften.

Grüße von den Phi-Phi-Inseln

Das letzte Urlaubsfoto zeigt Pizarro auf den Phi-Phi-Inseln in Thailand, wie er mit nacktem Oberkörper und Sonnenbrille auf einem Boot schippert, in der Hand hält er eine kleine Dose Bier über dem leuchtend blauen Meer. Dazu schrieb er in seinem Posting, dass er seine Batterien auflade, um das bevorstehende neue Jahr anzugehen. Dass Pizarro dieses Bild selbst bei „Instagram“ hochgeladen hat, findet Kohfeldt noch am unglücklichsten an dieser ohnehin unglücklichen Geschichte. „Urlaub zu machen, Sonne zu tanken und sich zu erholen – das war der Plan“, meinte Kohfeldt, „und das finde ich auch nicht schlimm. Ich werde trotzdem auf Mallorca mit Claudio darüber reden.“

Zum Rapport muss Pizarro aber nicht. Und verändern will und kann der Trainer seinen Star auch nicht. „Man will nach wie vor Typen haben, alle wollen das“, entgegnete Kohfeldt auf kritische Nachfragen, „alle wollen Spieler, die einfach so sind, wie sie sind. Und so ein Typ ist Claudio Pizarro. Der schert sich darum nicht. Aber ich weiß auch, dass der in zwei Wochen auf den Platz geht und sich dann auch überhaupt nicht um den Druck im Abstiegskampf schert. Der hält das aus. Der kann das. Und auch das muss man im Blick behalten. Trotzdem werden wir darüber sprechen.“

„Wir alle schätzen Claudio“

Kohfeldt geht es dabei vor allem um die Innenwirkung. „Er muss sich natürlich bewusst sein, dass er damit ein Signal nach innen sendet, dass für die jungen Spieler nicht optimal war“, sagte der Trainer, „auf der anderen Seite schätzen wir alle Claudio, der dann auch in die Spiele geht und sagt: Egal, wie viel Druck es gibt - ich will spielen!“ Und davon, das meint Kohfeldt, auch wenn er das nie aussprechen würde, genau davon können sich viele in diesem Werder-Kader etwas abschauen. Und genau das dürfte und sollte im Januar 2020 für Werder eher Priorität besitzen.