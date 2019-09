Florian Kohfeldt war am Freitag sichtlich betroffen, als er über die anstehende Knie-Operation von Kevin Möhwald sprach. Der Mittelfeldspieler muss sich am kommenden Montag beim Spezialisten Dr. Ulrich Boenisch in Augsburg operieren lassen, schon jetzt stehen eine mehrmonatige Pause und das Hinrunden-Aus wegen des Knieschadens fest. „Sein Ausfall tut uns weh“, sagte Werders Trainer, „weil wir einen Topspieler für uns im Mittelfeld verlieren.“

Auch wenn das Transferfenster in dieser Woche endete, könnte Werder theoretisch noch auf den langen Ausfall reagieren und einen Spieler verpflichten, der im Moment vertragslos ist. Eine solche Reaktion auf die Möhwald-Verletzung schließt Kohfeldt aber aus: „Das werden wir ganz klar nicht machen. Wir haben trotzdem noch Varianten im Mittelfeld, die mich nicht komplett schlecht schlafen lassen.“

Sonderlob für Nuri Sahin

Für die Zentrale stehen ihm vor allem Davy Klaassen, Nuri Sahin und Maxi Eggestein zur Verfügung. „Das sind drei komplette zentrale Mittelfeldspieler, in welcher Kombination sie dann auch immer spielen“, betont der Trainer. Ob ein Sechser und zwei Achter oder eine Doppelsechs - es gebe noch viele Varianten. Überhaupt stellt Kohfeldt fest: „Wenn es etwas nur Positives gibt in den ersten Wochen dieser Saison, dann ist es Nuri Sahin. Das ist top, was er zeigt.“

Zudem möchte er wie berichtet Johannes Eggestein zum Achter umschulen, auch Neuzugang Leo Bittencourt kann diese Rolle sehr gut spielen. „Wir haben dazu jetzt die beiden Varianten mit Leo und Jojo“, bestätigt Kohfeldt, „die sind natürlich deutlich offensiver als Achter, für die Sechs kämen sie nicht infrage. Leo kann für uns das Kreative, Jojo das Torgefährliche aus dem Mittelfeld generieren. Ich finde schon, dass wir immer noch einen sehr guten Mix im Mittelfeld haben. Nichtsdestotrotz hätte ich es lieber mit Möhwald. Aber es sitzen immer noch viele sehr gute Jungs in unserer Kabine.“