Erfahrungen in der Bundesliga: Der Bremer Nick Woltemade gegen Freiburgs Abwehrspieler Dominique Heintz. (nordphoto)

Wenn Florian Kohfeldt in seinem Wortschatz nach Möglichkeiten sucht, ein sehr großes Lob auszusprechen, ist höchste Vorsicht geboten – vor allem bei den Betroffenen. Benjamin Goller zum Beispiel kann davon berichten. Der junge Angreifer stand vergangene Saison in Werders Bundesligakader und kam im Abstiegskampf zu einigen undankbaren Einsätzen, ehe ihn Kohfeldt im Winter ziemlich überraschend in den Rang eines der Spieler hob, die für Werder, so wörtlich, in der Rückrunde die Kohlen aus dem Feuer holen würden. In Wirklichkeit spielte Goller in der Rückrunde überhaupt keine Rolle und sitzt heute als Bremer Leihgabe beim Zweitligisten Karlsruhe auf der Bank.

Am vergangenen Wochenende bekam Nick Woltemade das große Lob des Trainers verpasst, nach einem sehr schwachen Auftritt in Freiburg, der nach nur 45 Spielminuten frühzeitig und doch eher schon zu spät beendet wurde. „Es war insgesamt ein schweres Spiel für ihn, aber ich nehme ihn sofort in Schutz„, sagte Kohfeldt nach der Partie über den 18 Jahre jungen Offensivspieler, “man kann nicht erwarten, dass er sofort Bäume ausreißt. Aber er wird wiederkommen. Der Junge ist ein Riesentalent, den werde ich immer schützen.“

„Er ist noch ein A-Jugend-Spieler“

Ziemlich überraschend hatte es Woltemade in die Startelf geschafft, als hängende Spitze rechts hinter Mittelstürmer Niclas Füllkrug. Es war sein erster Einsatz von Beginn an in dieser Bundesligasaison und der zweite überhaupt: Schon im Februar hatte Woltemade bei der 1:2-Niederlage in Augsburg begonnen, damals gelang ihm eine halbwegs vernünftige Leistung, die mit dem angemessenen Welpenschutz allerorten sehr gnädig bewertet wurde. Nun aber, mehr als acht Monate später, war auf dem Spielfeld nichts davon zu erkennen, dass Woltemade in Bremen jede Woche mit abgezockten Profifußballern trainiert. Gegen die Freiburger Mannschaft war er weder dem Tempo gewachsen, noch dem körperbetonten Spiel auf diesem Niveau. Zeitweise wirkte es, als trabe er mit seinen 1,98 Metern etwas ziellos übers Feld. Seine enorme Größe hilft ihm natürlich nicht dabei, eine vorteilhaftere Körpersprache auszustrahlen - aber dass er so viele Bälle nicht sichern konnte und so schlecht hinterher kam, war nach den Eindrücken aus den Testspielen nicht zu erwarten.

Nur in einer Minute kurz vor der Pause blitzte sein Können auf, als ihm ein raffinierter Pass in den Strafraum auf Josh Sargent gelang. Doch als der Ball nur wenige Sekunden später wieder bei Woltemade landete und der junger Angreifer ziemlich frei vor dem Tor stand, wirkte er überrascht und schoss überhastet mittig auf den Torhüter. „Wir dürfen nicht vergessen, dass der Junge noch ein A-Jugend-Spieler ist“, nahm ihn Kohfeldt in Schutz, der seine Kritik am Auftritt des jungen Bremers geschickt verpackte: „Sein Tempodribbling ist normalerweise richtig gut, sein Gefühl für den Raum auch. Wir arbeiten weiter mit ihm, klar, am defensiven Anlaufen, an der Intensität, am Nicht-Abschalten, wenn der Ball mal über ihn drüber ist. Er sollte im Zwischenraum spielen, hatte defensiv ein paar Probleme, weil Freiburg es gut gemacht hat.“

Die Entscheidung, Woltemade mal wieder von Beginn an in der Bundesliga zu bringen, sei in den vergangenen Wochen gereift. Kohfeldt: „Er hatte sich übers Training und über seine Testspielleistungen in der Vorbereitung angeboten. Er hat jetzt nicht nur eine Woche gut trainiert, sondern wirklich zwei Monate richtig gut trainiert.“

Bisher zögert Woltemade, den Profivertrag zu unterschreiben, den Werder ihm vorgelegte. Der Auftritt in Freiburg hat seine Position nicht verbessert. Doch Kohfeldt blieb gnädig: „Das ist trotzdem ein richtig guter Junge, an dem werden wir noch viel Freude haben. Er hatte sich diesen Einsatz einfach verdient. Genau das müssen wir uns trauen, dass diese Jungs nach und nach reinkommen.“