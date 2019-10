Immer mit vollem Einsatz: Werders Maximilian Eggestein, hier im Duell mit Jadon Sancho von Borussia Dortmund. (nordphoto)

Wenn man so will, hat Maximilian Eggestein in dieser Saison zwei Probleme. Den Rücken, der ihm nach einem Trainingsunfall zu schaffen machte und zu einer Pause beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin zwang. Und die vergangene Saison, die ihm rein statistisch nun ebenfalls zu schaffen macht. Damals agierte Eggestein im Mittelfeld in einer deutlich offensiveren Rolle und schoss sich mit vier Toren an den ersten acht Spieltagen bundesweit ins Rampenlicht und sogar in den Dunstkreis der Nationalmannschaft von Jogi Löw.

In dieser Saison bleiben Spiele von ihm aus, die für Außenstehende spektakulär wirken. Deshalb nimmt Florian Kohfeldt seinen Mittelfeld-Antreiber nun in Schutz. „Er ist ein Spieler, der über seine Physis kommt“, erklärt Werders Trainer, „gegen Leipzig wusste man nach seiner Rückenverletzung, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist. Deshalb konnte man da keine Weltklasse-Leistung erwarten. Das war aber eine Phase, wo wir jeden zusammengekratzt haben, der spielen kann.“ Dass sich Eggestein hier trotz seiner Rückenprobleme eingebracht habe, „das zeigt einmal mehr, wie sehr sich Maxi in den Dienst der Mannschaft stellt und dass es ihm überhaupt nicht wichtig ist, wie er dabei wegkommt“, lobt Kohfeldt, „ihm ist wichtig, dass wir Erfolg haben.“

Ähnlich Rolle wie bei der U21-EM

Im Spiel danach in Dortmund habe Eggestein „eine sehr wichtige taktische Aufgabe hinter unseren zwei Zehnern“ übernehmen müssen. Kohfeldt erklärt: „Da ging es nicht unbedingt darum, selbst torgefährlich zu werden. Ich glaube, es ist in dieser Saison ganz normal, dass Maxi immer wieder auch die Sechserposition in einem Spiel einnimmt. Schon bei der U21-Europameisterschaft in diesem Sommer kam mir seine Leistung auf dieser defensiven Position nicht gut genug weg. Für mich war er da der Stabilisator der deutschen Mannschaft. Er hat das Ding dort auf dem Weg ins Finale zusammengehalten.“

Diese defensivere Rolle spiele Eggestein nun auch bei Werder sehr häufig. Sei es von Beginn an, oder im Laufe einer Partie. „Dass er dann nicht mehr nur diese Aktionen nach vorne hat, das ist doch klar“, sagt Werders Trainer, „diese Aktionen werden wieder kommen, aber ich bewerte seine Leistung nicht danach.“

„Kaum in Worte zu fassen“

Inzwischen seien die Rückenprobleme abgeklungen. „Er ist wieder komplett hergestellt, da gibt es keine Zweifel mehr“, freut sich Kohfeldt und krönt sein Plädoyer für Eggestein mit diesen Worten: „Er kann jetzt körperlich wieder alles abrufen. Von daher werden auch die offensiveren Aktionen wieder kommen. Aber seinen Wert bemesse ich daran überhaupt nicht. Maxi ist so wichtig für uns - das ist kaum in Worte zu fassen.“