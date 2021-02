Niclas Füllkrug in Zivil und mit stützender Bandage am rechten Knöchel am Stadion auf dem Weg vom Parkplatz zur Kabine. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Rückkehr frühestens Mitte Februar – das war die Prognose für Niclas Füllkrug. Doch mittlerweile gibt es Hoffnung, dass der Stürmer nach seinem im Mitte Januar zugezogenen Außenband- und Kapselriss im Knöchel früher als erwartet wieder zur Verfügung steht.

Für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag sieht Werder-Trainer Florian Kohfeldt „eine Restchance“ auf einen Einsatz des Torjägers. Füllkrug, so der aktuelle Plan, soll am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren und könnte im Idealfall auch das Abschlusstraining am Samstag bestreiten. Dann wäre er für die Bielefeld-Partie ein Kader-Kandidat.