Milot Rashica und Robert Bauer sind bei Werder derzeit nicht erste Wahl. (nordphoto)

Milot Rashica hat es nicht leicht: Am Ende des Transferfensters im Januar hatte Werder den 21 Jahre alten Kosovaren aus den Niederlanden von Vitesse Arnheim verpflichtet, um den Ausfall von Tempospieler Fin Bartels zu kompensieren. Sieben Millionen Euro ließen sich die Bremer den Flügelstürmer kosten. In fünf Spielen kam Rashica seitdem nur zweimal zum Einsatz, sammelte lediglich 72 Einsatzminuten.

Bald könnten allerdings weitere dazukommen: Mittlerweile habe Rashica sich ausreichend akklimatisiert, verriet Werder-Trainer Florian Kohfeldt während einer Medienrunde. "Er gewöhnt sich immer mehr an die offensiven Abläufe", lobte Kohfeldt seinen schnellen Rechtsaußen. Bald könnte Rashica wieder für Werder auf dem Platz stehen – durchaus auch von Anfang an. "Er ist ganz nah dran an der Startelf", erklärte Kohfeldt. Möglich, dass Rashica in einem der nächsten Spiele eine weitere Chance erhält. "Das war schon vor dem Gladbach-Spiel ein Thema", verriet Werders Chefcoach, der mit Rashicas Entwicklung hochzufrieden ist. "Man wird zeitnah sehen, dass er eine Verstärkung für uns ist."

Seine Chance in der Anfangself nicht genutzt hatte am Freitag Robert Bauer. Rechts in der Fünferkette hatte der 22-Jährige gegen Gladbach erhebliche Problem mit dem trickreichen Thorgan Hazard, nach vorne konnte Bauer ebenfalls kaum Druck entwickeln. "Es ist eine schwierige Situation für ihn", gestand auch Kohfeldt ein, "aber er geht sehr gut damit um und gibt im Training weiter Vollgas."

Ohnehin sei es schwierig, als kurzfristiger Ersatz für den erkrankten Dauerbrenner Theodor Gebre Selassie sofort zu überzeugen. "Er kann keinen guten Rhythmus haben, weil er nicht so viel gespielt hat", zeigte Kohfeldt Verständnis. Entsprechend sei es auch keine Option, Bauer nach einer schlechten Partie fallen zu lassen: "Ich helfe ihm, wo ich kann."

Kein Urteil über Zhang

Über einen wollte Kohfeldt sich nicht so detailliert äußern: Yuning Zhang, noch bis 2019 von West Bromwich Albion ausgeliehen, konnte Werders Chefcoach zunächst keine Hoffnungen auf Einsatzzeiten machen. An Zhangs sportlicher Qualität festmachen wollte Kohfeldt dies allerdings nicht: "Er war sehr lange verletzt", betonte Kohfeldt. "Momentan ist eine rein sportliche Bewertung von mir kaum möglich."

Dass Zhang mittelfristig Bundesliga-Luft schnuppern darf, bleibt jedoch unwahrscheinlich. Wenn es bei Werder wirklich um sportliche Fragen geht, stehen weiterhin andere Namen im Vordergrund: "Er ist auf jeden Fall nicht so nah dran, dass ich sagen kann, dass er jede Woche eine Chance auf den Bundesligakader hat", so Kohfeldt.