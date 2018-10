Schiedsrichter Sören Storks hatte nicht gepfiffen. Die Videoschiedsrichter hatten nicht eingegriffen. Aber VfB-Kapitän Christian Gentner hatte Milos Veljkovic geschubst und dann zum 1:0 eingeköpft. Werders Sportchef Frank Baumann hatte den Schubser gesehen, Werder-Trainer Florian Kohfeldt auch. Gentners Körpereinsatz vor dem Stuttgarter Führungstreffer war für Kohfeldt der Auftakt einiger strittiger Szenen, die nicht für, sondern gegen Werder gepfiffen wurden. "Ich hatte das Gefühl kalter Wut in mir, weil viele Entscheidungen gegen uns ausgelegt wurden", sagte Kohfeldt nach der Partie, die Werder 0:2 verloren hatte.

Die Szene vor dem 1:0 war in der Tat diskussionswürdig, auch wenn der Profiteur naturgemäß nichts davon wissen wollte. "Es war ein normaler Zweikampf", sagte Torschütze Gentner hinterher, "wenn Abwehrspieler so hingehen, wird es auch nicht abgepfiffen."

Dass Kohfeldt, der Schiedsrichtern sonst und grundsätzlich immer wohlgesonnen ist, diesmal so emotional reagierte, mag auch daran gelegen haben, dass der Trainer den Fokus ein wenig vom Auftritt seiner Spieler weg bewegen wollte, denn auf eines hatte der Werder-Trainer am Sonnabend in Stuttgart gar keine Lust: eine Mentalitätsdiskussion nach einem lauen Werder-Auftritt. "Ich sehe kein Problem mit der Mentalität", sagte Kohfeldt, "ich sehe keinen Spannungsabfall."