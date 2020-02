Josh Sargent fand gegen Dortmund nicht richtig ins Spiel. (nordphoto)

Es sah zunächst so aus, als wolle Josh Sargent Bäume ausreißen. Der Werder-Stürmer wurde gegen Dortmund in der 50. Minute für den verletzten Davie Selke eingewechselt, zog sofort einen beherzten Sprint an und flankte den Ball scharf in die Mitte. Es blieb jedoch die einzige positive Aktion des 19-Jährigen. Kurz darauf verlor er den Ball unglücklich, danach gelang dem US-Nationalspieler kaum noch etwas. „Eine der ersten Aktionen mit dem Ball war nicht gut, dann ist es schwer“, zeigte Trainer Florian Kohfeldt Verständnis.

Sargent hatte in der Winter-Vorbereitung mit zwei Toren gegen Hannover für Aufsehen gesorgt, stand dann gegen Düsseldorf und Hoffenheim in der Startelf, blieb aber jeweils ohne nennenswerte Toraktionen. Nach einem Kurzeinsatz gegen Augsburg setzte sich die Formschwäche des Angreifers nun gegen Dortmund fort. Er gewann in der Partie keinen Zweikampf und strahlte keinerlei Torgefahr aus. „Mit dem Ball hat er Entscheidungen getroffen, die er nicht noch einmal so treffen würde jetzt“, sagte Kohfeldt, um seinem jungen Stürmer dann den Rücken zu stärken: „Josh hat trotz allem nie aufgehört zu arbeiten. Er ist sehr jung und hat sich in Situationen gebracht, die sehr gut waren. Wenn er diesen Einsatz und diese Lernbereitschaft zeigt, werden wir ihn da durchtragen. Ich bin mir sicher, dass er ein Spieler mit großem Potenzial ist.“