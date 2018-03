„Ich bin sehr zufrieden mit dem, was er im Training bringt“, sagte Kohfeldt am Donnerstag. Dass der 19-jährige Verteidiger also zuletzt in der 3. Liga auflief, will der Coach keinesfalls als Bestrafung verstanden wissen. Vielmehr steckte ein genauer Plan dahinter. „Ich hatte jetzt das Gefühl am Wochenende, dass es sehr sinnvoll für ihn ist, ein Spiel zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns eine lange Einsatzzeit bekommt, war nicht so gegeben“, sagte Kohfeldt. „Darüber hinaus hatten wir die eine oder andere taktische Überlegung, den Kader zu besetzen. Deshalb hat es Sinn gemacht, dass er ein U23-Spiel macht.“ Gemeinsam mit der zweiten Mannschaft der Bremer spielte Friedl 2:2 gegen Wiesbaden, wobei der Sieg erst in der Schlussphase vergeben wurde – auch weil der Österreicher einen Strafstoß verursachte.

Demnächst soll es dann zwei Etagen höher für Marco Friedl zur Sache gehen. Sein Mitwirken in der U23 sei jedenfalls „kein Dauerzustand“, wie Florian Kohfeldt betonte. Im Gegenteil. „Er ist jemand, dem ich, Stand heute, die Bundesliga zutraue, aber da ist auch Konkurrenz auf seinen Positionen“, meinte der Werder-Trainer. „Ich bin mir absolut sicher, dass er Spielpraxis bei uns bekommt, kurzfristig, aber auf jeden Fall mittelfristig.“