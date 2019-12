"Auch wenn mich wieder alle dafür zerreißen": Florian Kohfeldt glaubt weiter an die Qualität seiner Spieler. (nordphoto)

Vor dem wichtigen Keller-Duell mit Mainz (Dienstag, 18.30 Uhr) hat sich Werder-Trainer Florian Kohfeldt noch einmal sehr deutlich vor seine Mannschaft gestellt – in dem Wissen, dass solche Aktionen dieser Tage nicht besonders populär sind. „Für uns ist es wichtig, dass wir auch jetzt in dieser Situation den Spielern das Vertrauen geben“, betonte Kohfeldt, „und diese Überzeugung habe ich. Auch wenn mich wahrscheinlich wieder alle dafür zerreißen: Ich glaube an meine Spieler! Ich glaube an die einzelne Qualität der Spieler und ich glaube auch an die Art und Weise, wie wir Fußball spielen.“

Natürlich sehe auch er, dass in dieser kompliziert verlaufenen Hinrunde viele Dinge bei Werder gerade auch auf dem Platz nicht funktioniert hätten, räumte der Trainer ein. „Aber deshalb stelle ich die Spieler nicht infrage. Das wäre der völlig falsche Weg für mich“, sagte Kohfeldt.

„Wir Trainer müssen vorangehen“

Schon seit Beginn der Krise schützt der Trainer seine Spieler in der Öffentlichkeit, natürlich auch in der Hoffnung, dass sie ihm diese Rückendeckung durch gute Leistungen auf dem Feld zurückzahlen. Doch genau das gelang bisher viel zu selten. Statt deshalb die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen, stellt sich Kohfeldt mit seinen Co-Trainern einmal mehr selbst in den Wind. „Jetzt ist es wichtig, dass wir als Trainerteam vorangehen. Dass wir sagen: Da ist der Weg, und den gehen wir jetzt!“ Man tue als Bundesligatrainer zwar alles, um solche Phasen in einer Saison zu verhindern. „Aber es war klar“, meinte Kohfeldt, „dass solche Phasen mal kommen können. Und jetzt müssen zuerst wir Trainer Souveränität und Überzeugung ausstrahlen.“

Aber natürlich kann auch Kohfeldt die Gesetze und Abläufe in einer Mannschaft nicht neu erfinden. Wie jeder Trainer ist er darauf angewiesen, dass auf dem Feld auch die Führungsspieler in schwierigen Momenten ihren Mann stehen. „Bei den Spielern gibt es für mich zwei Ebenen“, erklärte Kohfeldt zu diesem heiklen Thema, „die erste Ebene ist, dass sich jeder Spieler um die eigene Leistung kümmern muss und die auch auf den Platz bringen muss. Im zweiten Schritt sollten die Führungsspieler für die Mannschaft denken. Bei Davy Klaassen sehe ich das, bei Niklas Moisander erhoffe ich mir das jetzt sehr. Leider konnte er das wegen der Verletzung in den letzten Spielen nicht tun.“

Der Sonderfall Maxi Eggestein

Ein Sonderfall ist Maxi Eggestein. Vergangene Saison bis in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft aufgestiegen, wird der Mittelfeldspieler den damit verbundenen Erwartungen in Sachen Mannschaftsführung in dieser Saison bisher nicht gerecht. Kohfeldt meint dazu: „Ich möchte Maxi nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber da gibt es vielleicht auch eine große Erwartungshaltung an einen so jungen Spieler. Bei ihm ist es eher so, dass ich sage: Kümmere dich um deine Leistung, und im zweiten Schritt darum, ob du noch mehr für die Mannschaft tun kannst.“

Was aber jeder Spieler machen könne, und das ist Werders Trainer in dieser angespannten Saisonphase wichtig, „das ist, über einzelne Aktionen ein Zeichen zu setzen“. Als beispielhaft dafür nannte Kohfeldt Werders Neuzugang Leo Bittencourt. „Der macht das immer“, lobte der Trainer, „man kann das durch einen Zweikampf machen, durch eine besondere Aktion, vielleicht auch mal durch eine Interaktion mit den Fans.“

Darüber habe er auch mit den Spielern gesprochen. Denn gegen Mainz darf sich die Mannschaft wieder auf ein grün-weißes Tollhaus einstellen. Werder rechnet im Abendspiel mit 41000 Zuschauern, aus Mainz werden nur rund 300 Gästefans erwartet. Die Basis, um im Weserstadion die Zuschauer und vielleicht auch die Mitspieler mitzureißen, „diese Basis ist immer die eigene Leistung“, mahnte Kohfeldt und schloss mit einem in Bremen inzwischen bekannten Satz: „Aber noch wichtiger ist, nicht so viel zu reden, sondern zu machen.“ Gegen Mainz gilt es jetzt, auch für die Spieler, den Worten Taten folgen zu lassen, den Fans etwas zu bieten und dem Trainer vielleicht auch mal die Rückendeckung zu danken. Ab 18.30 Uhr hat die Mannschaft dafür 90 Spielminuten Zeit.