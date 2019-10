Kohfeldt: „Toprak ist für mich gesetzt“

Ömer Toprak (links) und Yuya Osako dürften in Leverkusen wieder im Kader stehen. (nordphoto)

Ömer Toprak ist bislang gut durch die Woche gekommen, und die Chancen auf sein Comeback am Sonnabend im Spiel gegen Leverkusen sind groß. Auch am Donnerstag werde der Innenverteidiger, der seine Wadenverletzung überwunden hat, voll mit der Mannschaft trainieren, sagte Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz zur anstehenden Partie. Werder hat Toprak als Führungsspieler von Borussia Dortmund verpflichtet, und Kohfeldt betonte wenig überraschend: „Ömer ist ein Führungsspieler und für mich gesetzt.“

Spielt Toprak also gegen seinen Ex-Klub Leverkusen sicher von Anfang an? Ganz so weit wollte Kohfeldt noch nicht gehen, denn es gibt eine Besonderheit. „Wir müssen die gesamte Woche im Blick behalten“, sagte der Coach. „Dass Ömer alle drei Spiele machen kann nach dieser Verletzungspause, kann klappen, muss aber nicht klappen.“ Werder steht vor einer Englischen Woche: Am kommenden Sonnabend geht es nach Leverkusen, am darauffolgenden Mittwoch folgt das Pokal-Heimspiel gegen Heidenheim, ehe am Sonnabend Freiburg im Weserstadion gastiert.

Kohfeldt muss diese Woche genau planen. „Alle Spiele sind gleich wichtig für uns. Welcher Spieler spielt in welchem Spiel? Damit werde ich mich beschäftigen“, kündigte er an. Mögliches Szenario: Toprak könnte beim schweren Spiel in Leverkusen auflaufen, um dann gegen Heidenheim geschont zu werden. „Bei einem Spieler mit dieser Erfahrung und Klasse kann man erwarten, dass die Ausfallzeit kein großes Problem darstellt“, betonte Kohfeldt. „Ömers Geschwindigkeit, Präsenz und Kopfballspiel tun uns sicherlich gut.“

Bei Osako ist alles möglich

Bei Yuya Osako erscheint es dagegen wahrscheinlicher, dass er gegen Leverkusen nach seiner Oberschenkelverletzung zunächst auf der Bank sitzt. Der Offensivspieler werde am Donnerstag ebenfalls voll trainieren, sei aber noch nicht so weit wie Toprak, sagte Kohfeldt. „Yuyas Ausfallzeit war nicht so lange wie erwartet. Bei ihm ist gegen Leverkusen alles möglich von Startelf über Bank bis zu der Entscheidung, dass wir das Risiko noch nicht eingehen.“

Gute Nachrichten gab es zudem von Niklas Moisander. Das Leverkusen-Spiel kommt für den Werder-Kapitän zwar noch zu früh, aber am Sonntag soll er nach seinem Muskelfaserriss erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. „Niklas ist ein Kandidat für die kommende Woche“, sagte Kohfeldt. Wenn Moisander fit sei, sei er in der Innenverteidigung gesetzt. Denkbar ist also, dass Moisander gegen Heidenheim sein Comeback gibt. Toprak könnte sich dann vom Leverkusen-Spiel erholen.