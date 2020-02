Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechselte seine Startelf auf drei Positionen: Nick Woltemade stand nicht im Kader, für ihn kam Yuya Osako zu seinem ersten Einsatz von Beginn an im neuen Jahr. Dazu mussten Ömer Toprak und Nuri Sahin auf die Bank, für die beiden begannen Milos Veljkovic und Marco Friedl. Lucien Favre änderte seine Mannschaft auf vier Positionen, für Stammkeeper Roman Bürki stand Marwin Hitz im Tor, dazu verdrängte Dan-Axel Zagadou den Routinier Lukasz Piszczek und für den angeschlagenen Raphael Guerreiro durfte Nico Schulz auf der linken Außenbahn ran. Den vermeintlich wichtigsten Wechsel nahm Favre aber im Angriff vor: Statt Erling Haaland bekam Thorgan Hazard den Vorzug.

Beide Trainer wählten auf dem Papier die selben Grundordnungen, allerdings sollte sich schon schnell herausstellen, dass Werder in Nuancen anders unterwegs war und in seiner taktischen Ausrichtung perfekt auf den BVB eingestellt war. Während die Gäste im mittlerweile gewohnten 3-4-3 agierten, stellte Kohfeldt gegen den Ball ein 5-4-1 dagegen. Dortmund versuchte in dieser Anordnung, über seine Sechser aufzubauen und dann aus dem Übergangsdrittel Tempo ins letzte Drittel zu generieren, um entweder über kleine, schnelle Kombinationen Wucht zu entwickeln oder aber am Flügel seine Dribbler ins Eins-gegen-Eins zu schicken.

Werder legt Dortmunds Offensivspiel lahm

Werders Antworten darauf waren nicht besonders spektakulär, aber ungeheuer effizient: Kohfeldt ließ Selke als einzige Spitze anlaufen und dahinter Osako und Rashica als doppelte Zehner immer im Dunstkreis von den Dortmunder Sechsern Witsel und Brandt. Zusammen mit den eigenen Sechsern Eggestein und Klaassen hatte Werder damit im Zentrum des Spiels immer eine klare Überzahlsituation in Ballnähe.

Die gegnerischen Angreifer Hazard, Reus und Sancho versuchten durch Zurückfallen gegen diese Unterzahl anzugehen und wenigstens für einige Momente Gleichzahl herzustellen. Wirklich griffig war aber auch diese Maßnahme nicht, weil sich Werder einen klassischen Dreier- beziehungsweise Fünferketten-Vorteil zunutze machte: Das aggressive Herausrücken der Halbverteidiger. Moisander und Veljkovic verfolgten von der ersten Sekunden an immer mal wieder ihre direkten Gegenspieler, tauchten deshalb teilweise tief in der gegnerischen Hälfte auf und klebten förmlich an Sancho, Reus oder Hazard.

Die Gefahr, dass dadurch zu große Lücken in ihrem Rücken und in der verbliebenen Abwehrkette hätten entstehen können, minimierten die restlichen vier Verteidiger durch ein sehr aufmerksames Kettenverhalten. Sobald ein Halbverteidiger seine Position verließ, schlossen die Mitspieler die entstandene Lücke und füllten die letzte Linie zu einer Viererkette auf. Kleiner, aber sehr wichtiger Zusatzauftrag: Selke war als erster Störspieler zwar immer hoffnungslos unterlegen gegen die drei Dortmunder Innenverteidiger, aber auch gar nicht auf hohe Ballgewinne aus. Stattdessen sollte der Bremer besonders Mats Hummels dauerhaft stressen und Druck machen und Hummels erst gar nicht in die Versuchung kommen lassen, einen seiner gefährlichen langen Bälle hinter die gegnerische Kette aus dem Fuß zu schütteln.

Aktivität ist der defensive Schlüssel

So hatten Akanji und Zagadou die Aufgabe, sich um den tiefen Aufbau zu kümmern. Das erledigten sie in der Regel ordentlich, aber halt ohne Überraschungseffekt. Weder im Passspiel noch im Andribbeln, obwohl dafür wegen des Mittelfeldpressings und weil sich die Bremer Zehner auf das Zentrum konzentrierten, sehr viel Platz gewesen wäre. Dortmunds Halbverteidiger beließen es aber bei zaghaften Versuchen, tiefer in die gegnerische Formation einzudringen und wählten fast ausschließlich die Sicherheitsvariante des Zuspiels auf die Außenbahnspieler. Werder legte eine Art Ring um das Zentrum und konnte sich somit voll und ganz darauf konzentrieren, den Offensivspielern des Gegners in der eigenen Hälfte keine Räume und damit automatisch kein Tempo zu gewähren.

Der Schlüssel lag in einer dauerhaften Aktivität gegen den Ball. Oft genug verwechseln Mannschaften eine tiefere Verteidigungsposition mit einer gefährlichen Passivität, durch das ständige Herausschießen der Halbverteidiger, das schnelle Stellen der Flügelangreifer ihrer direkten Gegenspieler und dem Rückwärtspressen der bereits überspielten Zehner hatte Dortmund nie Ruhe und Werder eine erstaunliche Aktivität gegen den Ball.

Guter Mix im eigenen Ballbesitz

In den Momenten des eigenen Ballgewinns sollte es oft, aber eben auch nicht immer und auf Biegen und Brechen, mit Geschwindigkeit in die andere Richtung gehen. Aus der tiefen Verteidigungsposition wären viele Konterangriffe oder schnelle, riskante Pässe in die Tiefe auch wenig zielführend gewesen. Werder stand mit seinen Angreifern schlicht viel zu weit entfernt vom gegnerischen Tor und holte sich stattdessen über zwar abgebrochene Konter, aber deshalb auch längere Ballbesitzphasen eine gewisse Sicherheit, die bei einer riskanteren Spielanlage - und damit zwangsläufig verbundenen Ballverlusten - in der Art nicht möglich gewesen wäre.

Auch das war eine schlaue Vorgabe von Kohfeldt, der ein hektisches Spiel von Sechzehner zu Sechzehner vermeiden wollte und damit auch die erwartbaren Ballverluste, die seine Mannschaft in Unordnung und auf dem falschen Fuß erwischt hätte - und Dortmund damit Raum und Geschwindigkeit bekommen hätte. Außerdem baute der Trainer darauf, dass seine Mannschaft im Laufe des Spiels jenen Mut und jene Überzeugung entwickeln würde, die Werders (Offensiv-)Spiel dringend benötigt. Mit dem Ballbesitz kam die Ruhe und mit der Ruhe die Sicherheit. Werder fand den perfekten Mix aus Überfallfußball und Kontrolle, schickte Rashica ein paar Mal mit Verlagerungen in Eins-gegen-Eins-Duelle und blieb für den BVB unberechenbar.

Leidenschaft übertrifft Lethargie

Und weil in der ersten Halbzeit wirklich alles passte, griffen auch das Gegenpressing und die Absicherung eines eigenen Standards auf die bestmögliche Weise. Friedls sauber getimtes Pressing gegen Hakimi führte zum Ballgewinn am gegnerischen Sechzehner und in letzter Konsequenz zum ersten Tor, Bittencourts Halbraumsicherung nach einer eigenen Ecke zum 2:0.

Weniger spieltaktischer, dafür aber emotionaler Natur waren die restlichen Zutaten der mit weitem Abstand besten Werder-Hälfte in dieser Saison. Alle Spieler waren zu jeder Sekunde voll auf Sendung. Keiner schaltete ab, haderte nach einem Ballverlust oder einem vermeintlichen Foul des Gegenspielers. Daraus entwickelte sich eine bemerkenswerte Leidenschaft und ein Füreinander, Schüsse wurden reihenweise geblockt, die Kommunikation untereinander war durchweg positiv. Und weil der BVB das genaue Gegenteil ablieferte, einen lethargischen, emotionslosen Auftritt, führte Werder zur Pause völlig verdient mit zwei Toren Unterschied.

Kohfeldt reagiert gut auf Favres Umstellungen

Favre reagierte zur Pause und brachte Haaland für Hazard. Dortmund hatte dadurch sofort nicht nur einen bulligen Zentrumsstürmer und Abnehmer für Flanken, sondern endlich auch mehr Tiefe im Spiel. Die Gegnerbindung der Bremer Innenverteidiger veränderte sich deutlich, was dem BVB mehr Raum und Zeit im Mittelfeld gab. Die Umstellung der Grundordnung befeuerte dies zusätzlich. Favre löste die Doppel-Sechs auf und hatte in Witsel nur noch einen Sechser vor der Abwehr. Brandt rückte neben Reus auf die Doppel-Zehn, Sancho als Wuseler um Haaland herum, mal in vorderster Linie, mal tiefer im Mittelfeld. Dortmunds Formation variierte zwischen einem 3-3-3-1 und einem 3-3-2-2 im eigenen Ballbesitz. Und davon hatten die Gäste mit Beginn der zweiten Halbzeit jede Menge.

Kohfeldts Reaktion darauf war das Zurückziehen von Osako auf die Höhe von Klaassen und Eggestein. Werder war nach der Auswechslung von Selke demnach im 5-3-2 gegen den Ball unterwegs, um das Zentrum gegen die beiden Zehner dicht zu halten. Das funktionierte trotz des Dortmunder Dauerdrucks auch ganz gut, allerdings machte Werder in dieser frühen Phase des Spiels den Fehler, nicht mehr mutig den Ball in den eigenen Reihen halten zu wollen. Zu viele Befreiungsschläge verschafften dem BVB sofort wieder Ballbesitz und die nächste Angriffswelle.

Werder schaffte es nicht mehr so gut wie noch in der ersten Halbzeit, die Dortmunder nicht nur auf den Flügel zu drängen, sondern dort in Überzahl auch zuzupacken. Der BVB brachte seine hinterlaufenden Flügelspieler nun hinter die Kette und fand diese dort auch, besonders Brandt war als Initiator daran immer beteiligt. Dabei ging es fast immer über die rechte Seite, auf die sich Sancho immer häufiger fallen ließ.

Moisander macht fast alles kaputt

Favre stellte Mitte der zweiten Hälfte und mit der Hereinnahme von Giovanni Reyna auf Viererkette und 4-3-3 um, Sekunden später fiel der Anschlusstreffer über die starke rechte Seite. Es folgten sehr entscheidende Momente: Die Partie drohte zu kippen, Werder rannte nur eine Minute nach dem Gegentor erstmals überhaupt in einen Konter und hatte Pavlenka, der den Ausgleich verhinderte. Mitten hinein in diese sehr kritische Phase leistete sich der BVB aber einen schweren gruppentaktischen Fehler: Während sich drei Mittelfeldspieler auf die linke Seite locken ließen, wurde ballfern nicht ins das Zentrum eingerückt, um dort zu sichern. Veljkovic fand den unbewachten Osako, der steckte auf Rashica durch, Tor.

Auch unmittelbar danach hatte Werder das nötige Glück, als Haaland den erneuten Anschlusstreffer vergab und bei noch über einer Viertelstunde Spielzeit eine neue Gemengelage hätte schaffen können. Werder zog sich weiter zurück, Rashica füllte die Dreier- zu einer Viererkette im Mittelfeld auf und Werder verteidigte fortan im tiefen 5-4-1. Reynas Traum von einem Tor beschwor die dritte gefährliche Phase herauf und wieder hatte Werder das nötige Glück, als Sancho kurz danach alleine vor dem Tor mit dem Ball quasi ins Toraus lief - und kurz danach Moisanders Wahnsinnsaktion gegen Reyna nicht in einem Elfmeter mündete.

Das unverständliche Verhalten des Kapitäns hätte die schwere Arbeit der Mannschaft mit einem Schlag zunichte machen können und es war nichts anderes als pures Glück, dass Schiedsrichter Guido Winkmann nach Sichtung der Videobilder zuvor auf Schwalbe von Reyna und damit Spielunterbrechung entschied. Andernfalls hätte es mindestens Gelb für Moisander, aber eben auch zwingend Elfmeter für den BVB geben müssen. Ein Gutes aber hatte die Aktion: Der Rhythmus, den der BVB gerade wieder mühsam entwickelte, war für die Gäste in den Minuten nach der langen Unterbrechung erstmal dahin. Gegen müder werdende Bremer, die keinerlei Entlastung mehr schafften, gab es über die rechte Seite trotzdem noch gute Chancen, die aber kläglich vergeben (Reus) oder aber von Pavlenka entschärft wurden, wie bei Haalands Kopfball.

Werder rettete sich vor der drohenden Verlängerung und belohnte sich damit für ein beherztes Spiel, das sowohl defensiv als auch offensiv wieder den alten Werder-Geist beschwor. Die Mischung aus taktischen Überlegungen samt guter Umsetzung der Mannschaft passte, der Ballbesitz war endlich wieder vorzeigbar, die Effizienz vor dem Tor bei drei Treffern aus vier Chancen herausragend. Und während bei den Bremern einige Spieler ihre beste Saisonleistung abriefen, etwa Bittencourt, Eggestein, mit kleinen Abstrichen auch Klaassen, leistete sich der BVB in Hazard, Schulz und auch Kapitän Reus zu viele „Ausfälle“. Dann gewinnt auch mal der vermeintliche Außenseiter so ein Spiel.