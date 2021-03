Werder verlor mit 1:3 gegen den FC Bayern München. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – und in der Tradition dieser uralten Fußball-Floskel gab Trainer Florian Kohfeldt nach der 1:3-Niederlage seines SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München seinen Zuhörern einen Tipp: „Ich würde empfehlen, nächste Woche hier vorbeizukommen.“ Denn dann ist der Gegner im Weserstadion eben nicht mehr der für Werder seit 2008 unbesiegbare FC Bayern, sondern der VfL Wolfsburg. Der ist zwar als Tabellendritter aktuell ebenfalls in Topform, trotzdem sieht Kohfeldt sein Team in dem Duell nicht so chancenlos, wie es das gegen den Rekordmeister gewesen war. Begründung: Mentalität und Mut würden in seinem Team stimmen, auch spielerisch geht es seiner Meinung nach bergauf. Und das würde sich auf Dauer auszahlen, meint Kohfeldt. Gegen die Bayern war dieser Zeitpunkt allerdings noch nicht gekommen.

Es war sogar schwierig, den Begriff Mut nach dem Spiel richtig zu definieren. Werder stand gegen die Bayern sehr tief, wie so oft in dieser Saison. Fünferkette, davor eine Viererkette und nur ein Angreifer – so warteten die Bremer auf den Titelhamster aus München. Das sah erstmal gar nicht mutig aus. Doch eines war anders: Werder entschied sich nach Ballgewinn nicht für den langen Schlag nach vorne, sondern für einen geordneten Spielaufbau – manchmal sogar aus dem eigenen Strafraum heraus. Nur ging dabei nach zwei, drei Stationen regelmäßig der Mut verloren und damit auch der Ball. Deswegen gab es vorne keine Bremer Chancen und hinten einen andauernden Kampf gegen hoch konzentrierte Bayern. Die brauchten allerdings eine Standardsituation, um durch Leon Goretzka mit 1:0 in Führung zu gehen (22.).

Kohfeldt: Nicht am Leistungslimit

„Die Niederlage ärgert mich total, aber ich wollte unbedingt versuchen, mutig Fußball zu spielen. Dass das nicht alles geklappt hat und wir nicht Wunder wie viele Torchancen hatten, ist ja richtig. Aber probiert haben wir es, und diesen Weg müssen wir gehen“, betonte Kohfeldt und nahm sein Team dabei ausdrücklich in Schutz: „Wir waren mutig. Wir waren auch, was die Mentalität betrifft, am Limit. Vielleicht war nicht jeder am Leistungslimit, was ich aber auch niemandem vorwerfen kann, weil es alle probiert haben.“ Doch gegen einen FC Bayern, hinter dem ausnahmsweise mal eine Woche ohne Doppelbelastung gelegen hatte und der extrem fokussiert auftrat, sei es fast unmöglich zu bestehen.

Trotzdem war es schon verwunderlich, wie wenig die Bremer den Münchnern wehtun konnten. Zumal sich Werder nach dem Fast-Abstieg vor allem eines auf die Fahne geschrieben: ekelig zu sein. So hatte sich schon die Frankfurter Eintracht, zwei Wochen zuvor ebenfalls in Bestform angereist, aus dem Konzept bringen und schließlich besiegen lassen. Gegen die Bayern funktionierte das Rezept jedoch nicht. Was aber weniger an den Bremern, als vielmehr an den Münchnern lag. Bayern-Coach Hansi Flick hatte seine Lehren aus dem Werder-Sieg über Frankfurt gezogen und seinem individuell hoch veranlagten Team die passende Taktik verpasst. „Die Bayern haben alles getan, um Zweikämpfe zu vermeiden. Das haben sie clever gemacht. Wir haben es nicht geschafft, in der Häufigkeit in die Zweikämpfe zu kommen, um den Gegner auch entnerven zu können“, erklärte Kohfeldt. Beim 1:1 im Hinspiel sei das noch anders gewesen. Allerdings wollte Kohfeldt seine Spieler am Samstag auch nicht ganz aus der Verantwortung nehmen, dass es so gelaufen ist: „Wir haben manchmal nicht den Moment erkannt, wann kommst du raus, wann nicht. Das meine ich mit ,nicht am Leistungslimit‘.“

Nach der Pause wurde der Qualitätsunterschied immer deutlicher. Dass den Bayern nach dem 2:0 durch den Ex-Bremer Serge Gnabry (35.) nur noch das 3:0 durch Robert Lewandowski gelang (67.), lag mehr an Pfosten, Latte und Keeper Jiri Pavlenka als an Bremer Abwehrstärke. Es hätte auch eine richtige Klatsche werden können. Kohfeldt wollte da gar nicht groß widersprechen, sah das Glück aber auch als Belohnung für den eigenen, unermüdlichen Einsatz. „Wir haben uns ganz sicher nicht ergeben“, sagte er.

Spiel schnell abhaken

Das 1:3 gepaart mit der Chancenvielzahl der Bayern mag dennoch erschrecken, bei Werder sieht aber niemand die in dieser Saison erlangte defensive Stabilität gefährdet. „Das Spiel bringt uns nicht von unserem Weg ab“, ist sich Kapitän Niklas Moisander sicher. Der Finne gehörte wie Christian Groß zur umgestalteten Dreierkette, in der Marco Friedl (Gelbsperre) und Milos Veljkovic (Schonung) fehlten. Die Diskussion, ob es mit der Stammbesetzung besser gelaufen wäre, wollte Kohfeldt nicht führen, er lobte lieber die Vertreter Moisander und Groß über die Maßen. Dabei hatten sie gemeinsam mit Ömer Toprak den Münchnern im Strafraum ganz schön viele Freiheiten gewährt. Dass gegen Wolfsburg wieder mit der gewohnten Besetzung gespielt wird, ist wahrscheinlich. Kohfeldt sagte es sogar deutlich: „Die Dreierkette mit Ömer, Marco und Milos hat in den vergangenen Wochen sehr viele Argumente gesammelt.“

Für die Abwehr galt am Samstag wie für alle das Werder-Motto: Schwamm drüber! Nur das Positive wurde nicht weggewischt, sondern mitgenommen. Wie zum Beispiel der Ehrentreffer von Niclas Füllkrug (85.). Die Ausgangslage im Kampf im den Klassenerhalt bleibt sehr gut, wenngleich der Vorsprung auf den Relegationsplatz von elf auf neun Zähler geschrumpft ist. Was Kohfeldt kein Kopfzerbrechen bereitet, aber erneut darauf hinweisen ließ: „Wir sind noch nicht durch.“ Deswegen soll gegen Wolfsburg unbedingt wieder gepunktet werden.