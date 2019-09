Plötzlich sind sie wichtig – für einige Nachwuchsprofis ist die Serie der vielen verletzten Stammspieler eine Chance, näher an die Bundesliga heranzurücken. Sei es ein Platz im Kader, oder auch ein Einsatzzeiten. Florian Kohfeldt ist sehr zufrieden, wie sich die Bremer Talente dabei gemacht haben.

Benjamin Goller hat die Chance genutzt, gegen Union Berlin spielte er zum ersten Mal für Werder. Die Woche darauf gegen Leipzig stand er sogar in der Startelf. „Benny hat ein top Spiel gegen Leipzig gemacht„, sagt Kohfeldt. „Wir haben erfrischende Dribblings gesehen, gute Läufe, er hat sich im Raum gut angeboten und auch defensiv seine Aufgabe erfüllt.“ Deshalb sei Goller auch in Dortmund ein Kandidat für die Startelf.

Entwicklung mit Geschwindigkeit

Die Entwicklung Gollers insgesamt überrascht Kohfeldt nicht. „Schon im Zillertal war ich sehr begeistert", sagt der Trainer über den 20-Jährigen Offensivspieler, der im Sommer aus Schalke nach Bremen gewechselt ist. Und Einsatzzeiten in der Bundesliga hatte Kohfeldt für Goller ohnehin geplant, unabhängig vom personellen Engpass. „Benny hätte auch Möglichkeiten bekommen, wenn alle fit gewesen wären." Etwas überraschte Kohfeldt dann aber doch an Goller: „Die Geschwindigkeit der Entwicklung."

Luc Ihorst, der gegen Leipzig in den letzten zehn Minuten zu seinem ersten Einsatz in der Bundesliga kam, bleibt zunächst bei der U23, um dort Spielpraxis zu sammeln. Für den 19-jährigen Stürmer, seit Sommer Profi, ist es sein erstes Jahr im Herren-Bereich. „Seine klare Heimat ist die U23. Ich hoffe, dass er sich da weiter entwickelt„, sagt der Trainer. Dennoch bleibe Ihorst weiter in seinem Fokus: „Luc wird punktuell bei uns mittrainieren und kann auch mal ein Kaderkandidat sein.“

Musterschüler Gruev

Die wohl besten Perspektiven hat Ilia Gruev. „Ihm würde ich würde ich sofort und jederzeit ein Bundesligaspiel zutrauen„, sagt Kohfeldt mit Nachdruck. Bei Gruev, dessen Vater Ilia Senior seit Juli Teil des Trainerstabs ist, ist Kohfeldts Wertschätzung nicht zu überhören: „Ich bin von ihm sehr überzeugt. Er hat eine gute Mischung aus Passspiel, strategischem Denken, er kann das Spiel beruhigen aber auch schnell machen.“

Der 19-Jährige trainiert regelmäßig bei den Profis mit und wird immer mal wieder zum Kader gehören. Zum Einsatz kommt er aber voraussichtlich nur in der U23. Er soll langsam an die Bundesliga herangeführt werden. Geplant ist, dass Gruev in der kommenden Saison seine Chance bekommt.

Große Stücke hält Kohfeldt auch auf Simon Straudi. Sein Urteil über den 20-Jährigen sei „ähnlich wie bei Gruev". Aufgrund seiner Verletzungshistorie in jüngster Vergangenheit bleibt Straudi jedoch eher in der U23. „Simon braucht einen Rhythmus.“ Trainieren wird er punktuell weiter bei den Profis.

Zufrieden mit den Talenten

Nicht vergessen werden soll David Philipp, der bisher noch nicht so in der Öffentlichkeit stand. „David hat in den letzten Wochen sehr gute Leistungen in der U23 gebracht. Er ist auf einem sehr guten Weg, gehört zu unserer Trainingsgruppe zu den Perspektivspielern", sagt Kohfeldt über den 19-Jährigen und klingt dabei sehr zufrieden mit den Perspektiven seiner Talenten.