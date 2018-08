Am liebsten spricht Florian Kohfeldt über Fußball, daran lässt er nie einen Zweifel. Der Werder-Trainer könnte stundenlang über die Taktik, das Training, einzelne Spieler oder andere Mannschaften philosophieren. Privates lässt er dagegen gerne außen vor. Im "Werder-Podcast" hat der 35-Jährige nun aber einige Dinge über sich verraten, die rein gar nichts mit Fußball zu tun haben. Zum letzten Mal geweint hat Kohfeldt nach eigener Aussage etwa bei der Geburt seiner Tochter.

Mit vielen Emotionen verbunden ist für ihn zudem das Lied "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen. Seine Eltern hörten den Song rauf und runter, als er ein Kind war. "Und das erste Konzert, bei dem ich mit meinen Eltern war, war ein Westernhagen-Konzert in Hannover", erzählt Kohfeldt, der in Delmenhorst aufwuchs.

Keine Frage also: "Freiheit" ist der Lieblingssong des Werder-Trainers. "Der bringt einen zum Nachdenken. Was ist Freiheit? Jetzt gar nicht unbedingt auf politischer Ebene, sondern Freiheit ist im Privatleben ein erstrebenswertes Ziel. Die Freiheit von Zwängen. Das beschreibt einen Weg, wie man glücklich sein kann", erklärt Kohfeldt.

"Ich höre sehr gerne Musik"

Auch das eher melancholische Lied "You Can Call Me Al" hört er gerne in der Akustik-Version von Eddie Berman. Und wenn es um Fußball geht, dann ist für Kohfeldt "You'll Never Walk Alone" die Hymne schlechthin. "Musik ist etwas, das Emotionen bei mir auslöst. Ich höre sehr gerne Musik, auch vor den Spielen", sagt er.

Als der heutige Werder-Coach noch ein Kind war, hat er übrigens nicht nur Musik, sondern auch viele Hörspiele gehört. Der Hörspielreihe "TKKG" über vier Jugendliche, die Kriminalfälle lösen, lauschte er gerne. Sein absoluter Favorit sei aber Benjamin Blümchen gewesen, erzählt Kohfeldt. Welche Folge er am liebsten mochte, erklärt sich wohl von selbst: natürlich "Benjamin als Fußballstar". "Da stand Benjamin im Tor", erinnert sich Kohfeldt, der früher selbst Torwart war.

Der komplette "Werder-Podcast" findet sich hier.