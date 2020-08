Über eines müsste sich Tahith Chong bei einem Wechsel nach Bremen keine Sorgen machen: Das niemand ihn erkennt. Wer auch immer über den 20-jährigen Flügelflitzer von Manchchester United spricht, kommt irgendwann auf sein auffälliges Äußeres zu sprechen, seine riesige Lockenmähne. Bei Florian Kohfeldt war es nicht anders, als er sich nun zum ersten Mal zu Chong äußerte. „Die Frisur", antwortete er auf die Frage, was ihm an Chong besonders gefällt. Danach ging er noch etwas mehr ins Detail: „Sagen kann ich, dass er über Geschwindigkeit verfügt, über ein gutes Dribbling." Dass es aber auch noch einiges gebe, was es zu verbessern gilt: „Das macht ihn spannend für uns. Chong ist ein interessanter Spieler, mit dem man sich beschäftigen muss."

Das tun sie auch in Bremen, aber eben nicht nur in Bremen. Das liegt daran, dass der niederländische U21-Nationalspieler etwas hat, was bei allen Klubs gefragt ist: Geschwindigkeit. „Tempo ist ein hohes Gut im Fußball geworden", sagt Kohfeldt. Das gilt natürlich auch für Werder. In der vergangenen Spielzeit gehörte Tempo zu den Dingen, die eher nicht vorhanden waren. „Es ist nicht so, dass wir uns dem verschließen wollen und sagen, wir probieren es mit einem ganz anderen Weg", sagt Kohfeldt, der jedoch weiß: „Diese Spieler sind sehr begehrt."

„Ich kann schlecht abschätzen, ob der Transfer klappt"

Was wiederum die Verhandlungen verkompliziert, auch andere Vereine haben Interesse, Chong auszuleihen. Derzeit stehen die Verhandlungen ohnehin eher still, wie Baumann bestätigt: „Da gibt es keinen neuen Stand zum vergangenen Freitag. Grundsätzlich gibt es Gespräche, mehr kann und will ich dazu nichts sagen. Da müssen wir die nächsten Tage abwarten."

Aktuell spielt Chong, der in Manchester einen Vertrag bis 2022 hat, mit seinem Klub das Endturnier der Europa League. Ob in dieser Phase, in der Chong zum Einsatz kommen könnte, eine Entscheidung fällt, ist fraglich. Baumann dämpft derweil die Erwartungen, dass das Leihgeschäft überhaupt zustande kommt: „Ich kann schlecht abschätzen, ob der Transfer klappt. Und wenn ja, wann er klappt."