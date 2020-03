Besorgter Bremer Trainer: Hier wünscht Florian Kohfeldt dem verletzten Ömer Toprak noch am Spielfeldrand in Frankfurt alles Gute für den Weg ins Krankenhaus. (imago images)

Erst bangte Werder um die Gesundheit von Ömer Toprak, dann erwischte es an diesem enttäuschenden Pokalabend in Frankfurt auch noch Jiri Pavlenka. Vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) bei Hertha BSC hat sich nun Trainer Florian Kohfeldt zu den beiden Verletzten geäußert, deren Ausfallzeit nämlich noch unklar ist.

Mit einem interessierten Auge verfolgt der Trainer auch die Comeback-Versuche von Philipp Bargfrede. Kohfeldt über...

...Ömer Toprak: „Bei Ömer gibt es noch keine komplette Entwarnung. Die Quetschwunde ist an einer sehr unglücklichen Stelle. Wann er wieder spielen kann, ist noch nicht genau absehbar. Das Leverkusen-Spiel wäre sehr ambitioniert.“ Gegen Leverkusen spielt Werder im Montagspiel nach dem nächsten Wochenende.

...Jiri Pavlenka: „Er wird uns wegen seines Faserrisses im Adduktorenbereich in jedem Fall gegen Hertha und sehr wahrscheinlich auch gegen Leverkusen fehlen. Die Verletzung muss schon in der ersten Halbzeit passiert sein. Er hat sich durchgebissen, aber man hat es bei jedem Schuss dann gesehen.“

...Philipp Bargfrede: „Bei Philipp will ich nichts ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit eines Startelfeinsatzes in Berlin ist nicht besonders hoch, weil er lange gefehlt hat, aber Bargi ist halt Bargi. Ich schaue mir am Freitag das Training an, und ich will es nicht komplett ausschließen, aber ich will auch nicht alle heiß machen und sagen: Er spielt definitiv. Für 45 Minuten reicht es. Und wenn man 45 Minuten kann, dann kann man vielleicht auch 60 Minuten mit der Halbzeitpause dazwischen.“