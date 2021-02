Michael Zetterer auf dem Weg zum ersten Training bei Werder Bremen am Freitag. (nordphoto GmbH / Stoever)

Am Freitag das erste Training mit den Kollegen absolviert - und zwei Tage später dann schon mit Werder Bremen in der Bundesliga unterwegs: Während des Auswärtsspiels bei Arminia Bielefeld (Sonntag, 18.00 Uhr) wird Michael Zetterer erstmals nach seiner Rückkehr als Ersatztorhüter auf der Bank sitzen. „Er hat wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht“, berichtete Trainer Florian Kohfeldt nach Zetterers Premieren-Einheit - und geriet danach regelrecht ins Schwärmen.

Nachdem Werder den 25-jährigen Torhüter vorzeitig vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle zurückgeholt hat, musste sich Zetterer zunächst in eine fünftägige Quarantäne begeben, ehe es für ihn bei Werder im zweiten Anlauf losging. Seit 2015 steht er in Bremen unter Vertrag. Nach der Leihstation Zwolle will er nun seine Chance bei Werder suchen und nutzen. Da kann es sicher kein Nachteil für ihn sein, dass Kohfeldt sogar schon vor dem ersten Spiel in den höchsten Tönen über den Schlussmann Zetterer spricht.

„Zetti ist körperlich in einem exzellenten Zustand. So gut habe ich ihn noch nie gesehen“, staunte der Trainer und berichtete davon, dass sich Zetterer während der anderthalb Jahre in Zwolle „athletisch unglaublich weiterentwickelt“ habe. Bei einem relativ jungen Spieler sei das zwar nichts Ungewöhnliches, „aber schön, dass er diesen Sprung auch gemacht hat“, sagte Kohfeldt, der trotzdem darauf hoffen dürfte, dass Zetterer in der laufenden Saison nicht zum Einsatz kommen muss, weil das eine Verletzung, Sperre oder einen plötzlichen Leistungsabfall von Stammkeeper Jiri Pavlenka voraussetzen würde.

Für den Fall der Fälle, das wurde bei Kohfeldts Ausführungen zu Zetterer mehr als deutlich, hätte der Trainer aber keinerlei Bauchschmerzen.

