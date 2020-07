Florian Kohfeldt hat mit Werder noch einiges vor. (nordphoto)

Es ist viel geredet worden bei Werder in den vergangenen Tagen. Schließlich gab es einiges aufzuarbeiten. Eine völlig verkorkste Saison zum Beispiel. Und all die Fehler und Ungereimtheiten, die es währenddessen zu sehen gab. Wenn der Erfolg nicht stimmt, wird selbstverständlich auch über den Trainer gesprochen - zumal Florian Kohfeldt selbst einige Themen auf dem Herzen hatte, die er unbedingt geklärt haben wollte. Das ist nun geschehen. Bereits am Donnerstag hatte sich abgezeichnet, dass der Bremer Cheftrainer nicht ausgetauscht wird oder gar selbst den Abflug macht, am Freitag folgte die offizielle Bestätigung: Florian Kohfeldt bleibt - zumal er ja noch einen gültigen Vertrag bis zum Jahr 2023 besitzt - dem Verein erhalten.

„Jeder, der meine Verbundenheit zu diesem Verein kennt, weiß, dass ich sehr schwere Nächte bei dem Gedanken hatte, womöglich der Trainer zu sein, der mit dem Verein nach 40 Jahren absteigt“, sagte Kohfeldt. „Das hätte ich mir nicht verziehen. Ich muss mich deshalb bei allen Personen bedanken, die hier neben mir sitzen und mir in den vergangenen Monaten immer den Rücken gestärkt haben.“

Eine dieser Personen war Klub-Boss Klaus Filbry. „Wir sitzen hier gemeinsam, weil wir gemeinsam die Verantwortung übernehmen“, sagte er und meinte Trainer Kohfeldt, Sportchef Frank Baumann, Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald und den Aufsichtsrats-Vorsitzenden Marco Bode. „Es war eine offene, ehrliche und sehr selbstkritische Aufarbeitung der Saison. Es wird in der personellen Konstellation, in der wir hier sitzen, weitergehen“, sagte Filbry.

Bode verteidigt Kontinuität

Nun war im Vorfeld der Analyse immer wieder betont worden, dass es ein „Weiter so“ nicht geben werde, insofern überraschte es jetzt durchaus, dass es zumindest in personeller Hinsicht keine Veränderungen geben wird. „Uns ist vollkommen klar, dass es ein reines “Weiter so„ nicht geben darf und wir aus unseren Fehlern lernen müssen“, betonte Marco Bode. „Aber bei aller Bereitschaft sich zu verändern, müssen wir unseren Werten und unserer Philosophie auch treu bleiben. Werder muss auch Werder bleiben.“

Zur Zielscheibe der Kritik war in den vergangenen Monaten auch immer wieder Sportchef Baumann geworden. Dieser sagte nun: „Als Geschäftsführer Sport übernehme ich sowohl intern als auch extern die Gesamtverantwortung für diese Saison. Ich ducke mich nicht weg und habe auch keine Probleme, Fehler einzugestehen. Wir haben das Ziel Europa in dieser Saison klar verfehlt.“ Und weiter: „Mir ist klar, dass wir durch diese Pressekonferenz keine große Aufbruchstimmung erzeugen werden und versprechen können, dass nächste Saison alles besser wird“, sagte Baumann. „Was wir aber versprechen können, ist, dass wir viel aus dieser Saison gelernt haben und alles für diesen Verein tun werden. Wir sind weiterhin von unserem Weg überzeugt.“