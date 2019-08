Es ist aktuell das Thema rund um Werder: Schaffen es die Bremer, Ömer Toprak von Borussia Dortmund zu verpflichten? Wie der WESER KURIER und andere Medien übereinstimmend berichtet haben, wollen die Grün-Weißen den Innenverteidiger unbedingt an die Weser lotsen. Durch ist der Deal aber noch lange nicht. Werder-Coach Florian Kohfeldt wollte sich im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Pokalduell gegen Atlas Delmenhorst nicht weiter zu dem Thema äußern, sagte lediglich: „Ich kann nichts bestätigen.“ Ein Dementi klingt anders.

Auch Sportchef Frank Baumann hält sich bedeckt: „Das sind alles Gerüchte und zu Gerüchten und Mutmaßungen möchte ich mich nicht äußert“, sagte der 43-Jährige, der dann aber doch mit seinem folge Satz etwas aufhorchen ließ: „Über unserer Planungen sind wir sehr, sehr klar. Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Tagen etwas passiert, wird von Woche zu Woche höher.“

Kohfeldt wiederholte zudem noch einmal seine schon vor einigen Wochen getätigte Aussage, dass Werder mit der aktuellen Situation in der Abwehr (Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp verletzt) so nicht in die Saison gehen wolle, er aber absolut entspannt sei, da er in alle Verhandlungen involviert sei und entsprechend mehr wisse, als die Medien.