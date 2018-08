"Ich weiß nicht, was dieser Sieg in Freiburg in ihnen bewirkt hat", sagte Kohfeldt am Donnerstag auf der Pressekonferenz über Werders nächsten Gegner. Eintracht Frankfurt sei in den vergangenen Jahren unter Niko Kovac druckresistent gewesen, immer sehr mutig und sehr physisch. "Das würde ich ihnen immer noch zuschreiben", sagte Kohfeldt.

Davon abgesehen seien die Hessen schwer einzuschätzen. Als Gründe dafür nannte der Werder-Coach die hohe personelle Fluktuation im Frankfurter Team. "Sie hatten drei komplett verschiedene Spiele, zum einen im Supercup gegen Bayern, wo auch wir in Bremen wissen, dass das mal schiefgehen kann, dann in Ulm bei einem Regionalligisten und auswärts in Freiburg." Dabei habe es drei verschiedene Grundordnung und dreimal unterschiedliches Personal gegeben.

Kohfeldt habe seine Annahme, wie der Gegner spielen werde, gab aber auch zu: "Das ist reine Spekulation, weshalb ich es dieses Mal für mich behalte." Man könne nicht einschätzen, was passiere, sagt der Werder-Trainer. "Aber ich glaube, es wird den Moment geben, wo das Spiel in eine Richtung kippt", sagte er. Das könne in der zweiten Minute, aber auch erst in der 60. Minute sein.

Es stellt sich also die Frage, wie mutig Werder in Frankfurt spielen sollte. Dazu sagte Kohfeldt: "Man muss auch clever sein und den richtigen Moment finden, um Tempofußball zu spielen. Unser grundsätzliches Bestreben wird aber nicht sein, nur auf Konter zu spielen."