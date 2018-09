Im zentralen defensiven Mittelfeld haben Nuri Sahin und Philipp Bargfrede beide den Anspruch, spielen zu wollen. Spielen kann aber wohl nur einer. Auf den offensiven Außenbahnen bewerben sich regelmäßig vier, fünf Spieler für die Startelf, jeder meist mit guten Argumenten. Spielen können aber meist nur zwei. Einen Trainer freut eine solche Ausgangsposition, Qualität steigert bekanntlich die Siegchancen. Aber Konkurrenzsituationen sind auch nicht ohne. Sie produzieren ab und an Unzufriedene und Zukurzgekommene. „Natürlich birgt das Konfliktpotenzial“, sagt Frank Lenk, „wobei ich es eher als Reibungspunkte bezeichnen würde. Bis zum Konflikt muss es ja nicht kommen.“

Wie Konfliktmanagement funktioniert, damit beschäftigt sich Lenk tagein tagaus. Er ist Kommunikationsexperte und war selbst viele Jahre Trainer, zwar nur bis zur Landesliga, aber Fußballmannschaften funktionieren im zwischenmenschlichen Bereich alle ähnlich. Um ein Miteinander hinzukriegen, eine Geschlossenheit für das erklärte Ziel herzustellen, hilft nur: reden, reden, reden. „Ich stelle sogar die These in den Raum, dass die Kommunikation genauso ein leistungsbestimmender Faktor ist wie Taktik, Technik, Ernährung oder das Persönlichkeitsprofil eines Spielers“, sagt Lenk.

Was alles schieflaufen kann in einer Fußballmannschaft und um sie herum, hat die WM gezeigt. Für den DFB war die schlechte Kommunikation in der Causa Mesut Özil in der öffentlichen Wahrnehmung eine Katastrophe. Und intern, innerhalb der Mannschaft sind offenbar viele Gespräche nicht geführt und hilfreiche Hinweise nicht gegeben worden. Selten wirkte eine deutsche Nationalmannschaft lebloser als in Russland.

Lob für Kohfeldt

Den Umgang bei Werder nimmt Lenk anders wahr. Besonders beeindruckt hat ihn, wie Kohfeldt teamintern die Verpflichtungen von Claudio Pizarro und Nuri Sahin vorbereitet und moderiert hat. Er hat mit mehreren Spielern unter vier Augen darüber gesprochen, „und das ist besser, als wenn der Spieler es aus der Zeitung erfährt“, sagt Lenk.

Sahin ist ein großer Konkurrent für den allseits beliebten und anerkannten Philipp Bargfrede. Und Altstar Claudio Pizarro macht Talenten wie Johannes Eggestein oder Josh Sargent das Leben schwerer, wenn es darum geht, einen der begehrten Kaderplätze am Spieltag zu ergattern. Nur 18 sind vorhanden, Pizarro, sofern gesund, ist im Grunde gesetzt.

„Darüber zu reden, ist klug und total richtig“

„Es spricht für die Weitsicht des Trainers, dass er diese Gespräche führt“, sagt Lenk, „er müsste es nicht tun, denn jeder Spieler ist Profi und kennt das Geschäft, jeder weiß, dass das dazu gehört. Trotzdem darüber zu reden, ist klug und total richtig.“ Denn es sendet das Zeichen an den Spieler: Du bist mir wichtig, deine Meinung oder Sorge ist mir nicht egal. Bundesliga-Spieler verdienen verdammt viel Geld, das man bei Enttäuschungen und Zurücksetzungen auch als Schmerzensgeld betrachten könnte. „Aber nur weil man viel verdient“, sagt Lenk, „heißt das noch lange nicht, dass man keine Zuwendung und Anerkennung braucht.“

Ralf Rangnick, Mister 110 Prozent bei Emporkömmling RB Leipzig, hat sich im Bereich Kommunikation kurz vor dem Saisonstart selbst eine Aufgabe gestellt, er sagte: „Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne, der Teil des Kaders ist, sich richtig wichtig und wahrgenommen fühlt.“