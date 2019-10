Trainer Florian Kohfeldt tüftelt noch an seiner Aufstellung. (nordphoto)

Eine Pressekonferenz ohne neue Hiobsbotschaften - Werders Personallage entspannt sich vor dem Frankfurt-Spiel. Lediglich eine schlechte Nachricht verkündete Trainer Florian Kohfeldt am Freitag, die war aber erwartet worden: Kapitän Niklas Moisander (Muskelfaserriss) fehlt am Sonntag (Anpfiff: 18 Uhr) in der Partie bei der Eintracht. „Aus Gründen der Risikoabwägung“, erklärte Kohfeldt.

Außer Moisander stehen aber alle Innenverteidiger wieder zur Verfügung. Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp gehören zum Kader, sind aber aufgrund ihrer langen Ausfallzeiten noch keine Startelfkandidaten. Bei Ömer Toprak deutet dagegen nach seiner auskurierten Muskelverletzung vieles auf einen Einsatz von Beginn an hin. „Ömer hat diese Woche gut trainiert und alles gut verkraftet“, schilderte Kohfeldt, um den 30-Jährigen dann ausführlich zu loben: „Er ist ein sehr physischer Spieler, sehr schnell und kopfballstark. Er ist routiniert in der Spieleröffnung, kann auf verschiedene Situationen reagieren. Dazu ist er jemand, der die Mitspieler führen kann.“

Dreier- oder Viererkette?

Das klingt schon sehr danach, dass Toprak gesetzt ist. Die Folge davon könnte sein, dass Christian Groß oder Michael Lang auf die Bank muss, wenn Kohfeldt auf eine Viererkette setzen sollte. Sollte Werder mit einer Dreierkette agieren, könnten aber auch beide in der Mannschaft bleiben. Kohfeldt wollte sich bezüglich der Grundformation seiner Abwehr noch nicht festlegen. Er betonte aber: „Es ist mir fast ein wenig zu sehr untergegangen, welch überragende Leistungen die Jungs in der Abwehrkette gebracht haben. Ich bin froh, wenn alle wieder da sind, aber alle vier haben das wirklich gut gemacht.“

Theodor Gebre Selassie, Toprak und Groß könnten eine Dreierkette bilden, Lang und Marco Friedl die Außenpositionen bekleiden. In einer Viererkette könnte Gebre Selassie wieder von der Innenverteidigung auf seine gewohnte Rechtsverteidigerposition rücken. Dann würde Lang eine Pause erhalten. Alternativ könnten Gebre Selassie und Toprak die Innenverteidigung bilden. In dem Fall wäre Groß außen vor. Nach all den Ausfällen ist Kohfeldt also wieder in der Lage, in der Defensive zwischen mehreren Alternativen auszuwählen. „Das sind schöne und ungewohnte Probleme, die ich jetzt habe“, sagte Kohfeldt und grinste.