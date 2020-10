Mit Patrick Erras suchte Florian Kohfeldt kürzlich das Gespräch. (nordphoto)

In der vergangenen Saison gab es die „Zwischenziele“, die „individuelle Belastungssteuerung“ während der Verletzungsmisere und im tiefsten Abstiegskampf schließlich den „Tunnel“, in dem sich die Mannschaft mit voller Konzentration auf die nächste Aufgabe vorbereiten sollte. Wörter, die bei Werder in bestimmten Phasen häufig verwendet wurden, manch einer konnte sie schon nicht mehr hören. Das Wort für die Startphase der neuen Spielzeit könnte nun „Potenzialspieler“ lauten. Florian Kohfeldt benutzte es gleich mehrmals, als er über die abgelaufene Transferperiode und die neue Werder-Mannschaft sprach. Erfahrene Spieler sind gegangen, zuletzt Davy Klaassen. Gestandene Zugänge konnte Werder sich nicht leisten. Also ruht die Hoffnung nun auf den „Potenzialspielern“.

Aber wen meint Kohfeldt damit überhaupt? Der Coach zählte auf: „Marco Friedl, Romano Schmid, Josh Sargent, Nick Woltemade, Felix Agu und auch Patrick Erras gehören zu den Potenzialspielern, die bei entsprechender Entwicklung für uns sehr wertvoll werden können.“ Leihgabe Tahith Chong und Manuel Mbom dürften ebenfalls dazugehören. Mit 25 Jahren ist Erras der Älteste in diesem Kreis. Es geht also um junge Spieler, die das Potenzial zum Bundesliga-Spieler besitzen und es nun über einen längeren Zeitraum abrufen müssen. Kohfeldt kommt die schwierige Aufgabe zu, sie weiterzuentwickeln, richtig einzusetzen und ihnen Selbstvertrauen zu geben, auch wenn sie mal nicht spielen. Er freue sich sehr auf diese Arbeit, betonte der Coach. „Wir haben eine tolle Mannschaft.“

Sargent und Friedl haben den Sprung zum Stammspieler bereits geschafft, Mbom ist auf dem Weg dahin. Bei Schmid, Woltemade, Agu, Erras und Chong stellt sich dagegen momentan die Frage, wie sie ihr Potenzial abrufen sollen, wenn sie nur kurz spielen oder gar auf der Tribüne sitzen. Ihre Chance werde noch kommen, sagte Kohfeldt dazu. Patrick Erras, der es zuletzt zweimal nicht ins Aufgebot schaffte, versicherte der Trainer kürzlich in einem Gespräch: „Es kann sein, dass du nicht im Kader bist und eine Woche später in der Startelf stehst.“

Schmids Enttäuschung

Das gilt laut Kohfeldt genauso für Romano Schmid. Der offensive Mittelfeldspieler saß bisher bei allen Pflichtspielen auf der Tribüne und hatte daran mächtig zu knabbern. Nachdem er bei den Testspielen in Lohne gegen St. Pauli und Groningen Ende August jeweils nur kurz eingewechselt worden war, sei Schmid bereits niedergeschlagen gewesen, schilderte Kohfeldt. „Romano hat zwei Wochen gebraucht, um die erste Enttäuschung zu verwinden. Er musste das verarbeiten, und das hat er inzwischen super getan. Er zeigt jetzt wieder das im Training, was er in den ersten zwei Wochen der Vorbereitung gezeigt hat.“

Schmid sei somit jederzeit ein Kaderkandidat, genau wie Erras. „Der Konkurrenzkampf in der Breite ist nun einmal sehr groß. Da entscheiden Nuancen“, sagte Kohfeldt. Agu bekam ebenfalls noch keine Chance in den Pflichtspielen. Beim 4:1-Testspielsieg gegen St. Pauli bestach der Außenverteidiger durch seine Dynamik. „Er hat sehr gut gespielt“, lobte Kohfeldt den U 21-Nationalspieler, der nach den Worten des Trainers schon gegen Bielefeld ein Kandidat für die Startelf war. Chong empfahl sich gegen St. Pauli ebenfalls für höhere Aufgaben, indem er doppelt traf. Zuletzt wurde der schnelle Außenstürmer in der Bundesliga zweimal eingewechselt. Die Forderung nach einem Einsatz von Beginn an wollte Chong nach seinem Doppelpack aber nicht stellen: „Ich bin geduldig. Der Trainer entscheidet. Ich will mich weiterentwickeln und der Mannschaft bestmöglich helfen, als Startelfspieler oder als Einwechselspieler.“ Solche Worte dürfte Kohfeldt gerne hören. Schließlich betonte auch der Trainer, dass Geduld mit den „Potenzialspielern“ unerlässlich sei. Nur zu lange sollte er nicht warten.