Selten wurde eine Schiedsrichterentscheidung im Weserstadion derart lautstark bejubelt. Viele Zuschauer hatten sich bereits damit abgefunden, dass Nürnberg in der 59. Minute den 1:1-Ausgleich durch Ondrej Petrak erzielt hatte. Beide Mannschaften standen schon wieder zum Anstoß bereit, als Schiedsrichter Daniel Schlager nach Rücksprache mit seinem Video-Assistenten Sascha Stegemann den Treffer doch nicht wertete. Die Werder-Fans jubelten zunächst erleichtert, kurz darauf erklangen jedoch Schmähgesänge gegen den Deutschen Fußball-Bund aus der Ostkurve.

Diese eine Szene zeigte somit das ganze Dilemma des Videobeweises. Die Entscheidung, das Tor nicht zu geben, war absolut korrekt, denn Vorlagengeber Mikael Ishak hatte im Abseits gestanden. Trotzdem gab es erneut reichlich Kritik am Videobeweis. Am deutlichsten wurde Nürnbergs Trainer Michael Köllner, der betonte: „Es kann nicht sein, dass etwas eingeführt wird, das exklusiv in der ersten Liga gilt.“ Köllner störte zudem, dass es rund zwei Minuten gedauert hatte, bis die endgültige Entscheidung über den vermeintlichen Nürnberger Ausgleich fiel. „Du jubelst schon und freust dich, doch dann kommt der K.o.-Schlag. Das ist für die Mannschaft mental eine schwierige Situation.“

Kritik an Entscheidungsdauer

Für diese Aussage erhielt Köllner die volle Unterstützung von Florian Kohfeldt. Der Werder-Trainer hatte bereits mehrfach beklagt, dass der Videobeweis in der Bundesliga zu viel Zeit benötige. „Wir haben schon Abseits gefordert, als der Ball reingespielt wurde“, sagte Kohfeldt. „Acht Monitore sollten ausreichen, um das schneller zu entscheiden, wenn unsere Leute auf der Bank das auf einem kleinen iPad sofort sehen.“

Nach Werder-Spielen in der laufenden Saison ist der Videobeweis ein Dauerthema. Beim 1:1 gegen Hannover wurden beide Treffer überprüft. Beim 2:1 in Frankfurt zählte ein Tor von Yuya Osako nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten, ein weiteres wurde dagegen aberkannt. Alle Entscheidungen waren richtig. Anders als sein Nürnberger Kollege Köllner ist Kohfeldt auch kein strikter Gegner des Videobeweises: „Ich will ihn gar nicht immer kritisieren, grundsätzlich ist der Videobeweis in Ordnung“, sagte er. Den Werder-Coach stört da nur diese eine Sache: „Es dauert einfach zu lange.“

