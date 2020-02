Es sind am vergangenen Wochenende einige klare Sätze zu hören gewesen. „Die Situation ist dramatisch“, sagte Florian Kohfeldt zum Beispiel. Oder aber: „Ich weiß, dass jetzt eine Woche ansteht, die sehr wichtig und auch sehr entscheidend sein wird.“ Am gewohnten Tagesrhythmus hat sich für die Spieler trotzdem auch jetzt nichts geändert. So stand am Montag kein Training auf dem Plan, stattdessen durften sich die Profis ausruhen. „Ich werde bestimmt wieder irgendwo lesen, dass es nicht gut ist, frei zu geben“, sagte Kohfeldt, „aber einen Tag musst du frei geben, das geht körperlich nicht anders.“

Ab Dienstag geht sie dann aber los, die Arbeit bis zum Frankfurt-Spiel (Sonntag, 18 Uhr). Zunächst geht es in den Kraftraum, dann folgt eine ausgiebige Analyse der Dortmund-Partie samt anschließendem Training. Auch für die Folgetage ist jeweils eine Einheit geplant.