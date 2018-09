Lediglich zwei magere Pünktchen haben die Stuttgarter vor Werders Besuch am Sonnabend (15.30 Uhr) auf dem Konto. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage gegen RB Leipzig. Von einer entspannten Auswärtsfahrt geht Florian Kohfeldt dennoch nicht aus.

„Wir wären schön blöd, wenn wir das nicht ernst nehmen würden“, sagte Werders Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel. „Wir sollten vom Bestmöglichen ausgehen“, denn Stuttgart sei individuell sehr stark besetzt. Kohfeldt lobte unter anderem Ron-Robert Zieler als „Top-Torwart“ und strich die Qualität der Abwehrspieler Timo Baumgartl und Benjamin Pavard heraus. Milos Veljkovic, selber Verteidiger, warnte naturgemäß vor VfB-Stürmer Mario Gomez: „Er ist ein Strafraumstürmer, bei dem wir in jedem Moment aufpassen müssen.“

Kohfeldt verteidigt Korkut

Kohfeldt brach zudem eine Lanze für seinen Trainerkollegen Tayfun Korkut, der nach fünf sieglosen Spielen in Serie bereits in der Kritik steht. Er empfände es als „grenzwertig“, dass Korkut, der die Mannschaft durch eine überragende Rückrunde geführt habe, bereits diskutiert werde. Der zentrale Vorwurf an Korkut ist, dass er nicht das Optimale aus dem Kader herausholt und nicht offensiv genug agiert. Das sieht Kohfeldt anders. In der vergangenen Saison habe Stuttgart sehr kompakt agiert und versucht, über einzelne Aktionen zum Erfolg zu kommen. In dieser Saison sei das anders. „Jetzt sind sie eher offensiv ausgerichtet. Sie versuchen, das Spiel zu machen und aktiv zu gestalten“, sagte Kohfeldt.

Trotz aller Probleme in Stuttgart will sich Werder auf die eigenen Qualitäten konzentrieren. „Wir wollen das Spiel in die Hand nehmen, dominant auftreten und uns Chancen erspielen“, sagte Kohfeldt. Und Veljkovic gab ein weiteres Ziel aus: „Unser Ziel ist es, mal wieder zu null zu spielen.“

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: