Florian Kohfeldt erwartet einen unberechenbaren 1. FC Köln. (nordphoto)

Normalerweise ist Florian Kohfeldt jemand, der seine Gegner schnell durchschaut. Im Vorfeld jeder Partie deckt der Coach gemeinsam mit Werders Analystenteam die Schwächen des Kontrahenten auf und stellt seine Mannschaft entsprechend ein. Am Montagabend (20.30 Uhr) erwartet Kohfeldt im Weserstadion allerdings eine harte Nuss.

Der 1. FC Köln zeigte sich in den letzten Wochen nämlich nur schwierig ausrechenbar. „Sie wechseln sehr häufig die Grundordnung, man findet auch nicht sonderlich viele klare Muster“, erklärte Kohfeldt. Mal verteidigt der Tabellenletzte tief, in der Vorwoche gegen Stuttgart setzten die Domstädter auf ein hohes Pressing. Nur eine Konstante sieht Kohfeldt: „Die Mannschaft ist absolut lebendig. Sie haben immer Chancen, ein Spiel zu gewinnen.“

Das trifft allerdings genauso gut auf Werder zu. Kohfeldts Bremer werden wohl auch am Montag wieder versuchen, das Spiel zu machen. Gegen die flexiblen Kölner, die in der Rückrunde deutlich gefährlicher sind, als es in der Tabelle den Anschein erweckt, muss Werder aber auch hinten aufpassen.

„Wenn ich eine Stärke hervorheben müsste, wäre das ihr Konter“, diagnostiziert Kohfeldt zumindest. Die schnellen Jonas Hector und Marcel Risse auf den Außenbahnen, Wandspieler Simon Terodde im Zentrum: Im Spiel der Kölner erwarten Werders Abwehr so einige Gefahrenherde.

Wiedersehen mit dem Altmeister

Und natürlich ist da auch noch Claudio Pizarro. Mit dem 39-Jährigen langjährigen Bremer Top-Stürmer hatte Florian Kohfeldt schon in seiner Zeit als Co-Trainer unter Viktor Skripnik zu tun. „Ich denke, wir werden nach dem Spiel ein paar Worte wechseln“, verrät Kohfeldt. „Und ich hoffe, er wird uns zum Bremer Sieg gratulieren.“

Zuletzt stand der peruanische Altmeister für die Kölner sogar wieder in der Startelf, als einer von drei Stürmern, der aus äußerer Position immer wieder mit in den Strafraum ging. Da möchte Werder Pizarro am Montag so gut es geht unter Kontrolle bekommen. Auch Kohfeldt weiß natürlich um die Gefährlichkeit des Angreifers: „Ich würde es gern vermeiden, dass der Ball im Strafraum runterfällt und man dann sagen muss: Tja, da steht halt Claudio.“

Das letzte Mal, dass Pizarro an einem Montagabend im Weserstadion goldrichtig stand, ist Kohfeldt allerdings noch in bester Erinnerung: Am 2. Mai 2016 spielte Skripniks Werder zu ungewohnter Zeit gegen den VfB Stuttgart, damals ein arger Konkurrent im Abstiegskampf. Werder gewann mit 6:2, Pizarro trug sich selbst in die Torschützenliste ein und lieferte einen Assist.

Guter Fußball soll für gute Stimmung sorgen

„Ich kann mich gut an das Spiel erinnern“, berichtet Kohfeldt. Die Stimmung im Weserstadion war damals herausragend, die vom WFC #TWERDER organisierte Aktion „Mors hoch!“ sorgte dafür, dass fast alle Zuschauer die Partie durchweg im Stehen verfolgten. Eine solche Atmosphäre wirkt angesichts des Unmuts vieler Fans über die Zersplitterung der Spieltage für den kommenden Montag eher unwahrscheinlich. Einen Faktor identifiziert Kohfeldt allerdings, der auch gegen Köln für Stimmung sorgen könnte: „Damals hatte das viel damit zu tun, dass es so ein mitreißendes Spiel war.“ Das würde man liebend gern am Montagabend wiederholen.

Die Vorlage für den Pizarro-Treffer damals lieferte übrigens ein gewisser Zlatko Junuzovic. Der ist bei Werder heute Kapitän, saß allerdings gegen Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche nur auf der Bank. Eine Reaktion auf die Nichtberücksichtigung habe es im Training nicht gegeben, erklärt Kohfeldt, denn: „Es war keine Reaktion notwendig. Er trainiert gut, und er hat davor gut trainiert.“ Ein Lob, das Kohfeldt auch dem Rest der Mannschaft aussprach. „Ich habe den Kampf um die Plätze deutlich gespürt.“