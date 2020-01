Das Testspiel gegen Monza wird auf dem Trainingsgelände von RCD Mallorca ausgetragen. (nordphoto)

Gewissermaßen spielt Werder am Montag auf Mallorca gegen Silvio Berlusconi. Natürlich steht der Ex-Ministerpräsident Italiens nicht auf dem Platz, aber der Bremer Gegner AC Monza gehört Berlusconi seit dem vergangenen Jahr. Ausschließlich mit italienischen Spielern peilt er mittelfristig die Serie A an. Aktuell führt Monza die drittklassige Serie C an. Für Werder-Coach Florian Kohfeldt ist die Partie über 4x25 Minuten „ein Trainingsspiel. Wir schauen nicht so sehr auf das Ergebnis. Es geht darum, miteinander zu spielen und ein paar Dinge auszuprobieren.“ Anpfiff ist um 17 Uhr auf dem Trainingsgelände von RCD Mallorca.

Fin Bartels wird nach den Trainingsbelastungen geschont und soll dafür am Sonntag in Bremen beim Test gegen Hannover 96 spielen (13 Uhr, ohne Zuschauer). „Uns war es jetzt wichtiger, dass er trainiert“, erklärte Kohfeldt. Ömer Toprak dagegen trat am Sonntag im Training kürzer, damit er gegen Monza weiter am Zusammenspiel mit Innenverteidigerkollege Niklas Moisander feilen kann. Auch fast alle anderen Spieler sollen laut Kohfeldt Spielzeit erhalten. Länger als 50 Minuten soll kein Akteur auf dem Platz stehen, es wird also viel gewechselt. „Wir sollten die Testspiele gegen Monza und Hannover als Gradmesser sehen, um uns athletisch in Form zu bringen, damit wir gegen Düsseldorf zum Rückrundenauftakt auf dem Topniveau sind“, sagte Sportchef Frank Baumann.