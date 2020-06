Florian Kohfeldt will gegen die Bayern punkten. (nordphoto/gumzmedia)

Personell sind die Voraussetzungen bei Werder vor dem Spiel gegen den designierten Meister FC Bayern so gut wie noch nie in dieser Saison. Nur die Langzeitverletzten Kevin Möhwald und Ömer Toprak fehlen, ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit, verkündete Trainer Florian Kohfeldt am Montagnachmittag. Claudio Pizarro, der nach seiner Muskelverletzung beim Sieg in Paderborn noch ausgesetzt hatte, ist somit auch wieder ein Kandidat für den Kader beim Duell gegen seinen Ex-Klub (Dienstag, 20.30 Uhr).

Leonardo Bittencourt, der wegen einer Beckenprellung zuletzt nur kurz oder gar nicht zum Einsatz kam, ist laut Kohfeldt wieder voll belastbar und eine Option für die Startelf. Auch Fin Bartels sei wieder richtig fit. „Ich habe ein paar Kaderentscheidungen zu treffen“, sagte Kohfeldt mit Blick darauf, dass im 20-köpfigen Aufgebot nicht für alle fitten Akteure Platz ist.

Eines war dem Coach wichtig: Gegen die übermächtigen Bayern kommt es für ihn nicht infrage, Spieler für das folgende Kellerduell in Mainz am Sonnabend zu schonen. „Ich werde keinen Spieler schonen und jetzt schon mit einem halben Auge auf Mainz schauen. Es ist ein Bundesliga-Spiel, in dem man Punkte holen kann. Und wir brauchen Punkte“, betonte Kohfeldt.

Diese Aussage betrifft auch Kevin Vogt, der bereits vier Gelbe Karten gesammelt hat. Bei einer weiteren Verwarnung wäre der Defensivspieler für die Partie in Mainz gesperrt. Kohfeldt: „Kevin schafft es schon eine gewisse Zeit, mit vier Gelben Karten zu spielen. Es ist keine Überlegung, ihn deswegen rauszunehmen. Ich werde die Mannschaft auf den Platz schicken, die meiner Meinung nach die größte Chance hat, gegen Bayern zu punkten.“