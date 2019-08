Am Mittwoch erlebte Florian Kohfeldt ein Training nach seinem Geschmack. Es wurde gegrätscht, geschossen, geschrien und gejubelt. Auf zwei kleinen Spielfeldern ging es richtig zur Sache. Eine so intensive Übungseinheit scheinen alle Beteiligten gebraucht zu haben nach dem verpatzten Saisonauftakt gegen Düsseldorf. Kohfeldt ging jedenfalls „mit einem guten Gefühl“ vom Platz, weil seine Spieler genau das zeigten, worum es jetzt bei Werder geht: Konsequenz. „Das ist der Inhalt unserer Trainingswoche“, erklärt der Trainer, „wir brauchen mehr Konsequenz, hinten wie vorne. Das war heute so ein Training, wo wir genau das sehen wollten. Ich finde, das haben die Spieler auch gezeigt. Aber das sagt uns gar nichts darüber, ob es auch am Samstag so kommt.“

Dann geht es zur ebenfalls noch punktlosen TSG Hoffenheim. Wenn sich die Mannschaft dort nur annähernd so engagiert präsentiert wie ihr Trainer, steuert Werder auf ein erfolgreiches Wochenende zu. Denn so sehr ihn die 1:3-Niederlage gegen Düsseldorf auch enttäuschte – Kohfeldt ist heiß darauf, am zweiten Bundesligaspieltag ein besseres Ergebnis zu schaffen. Deshalb benutzt er ein kräftiges Wort, um den Verein in die richtige Stimmung zu bringen: Kampf! „Ich erwarte jetzt, dass wir kämpfen“, fordert der Trainer angesichts der vielen verletzungsbedingten Ausfälle und der bitteren Auftaktniederlage. „Es gibt solche Phasen in einer Saison, wo es nicht für dich läuft. Jetzt erleben wir das nach dem ersten Spieltag, also ganz früh. Deshalb gilt für alle, aber wirklich für alle: Wir müssen jetzt kämpfen!“

Im Kampf-Modus gegen Hoffenheim

Die Botschaft ist eindeutig: Auch wenn das erste Spiel verloren wurde und selbst wenn Leistungsträger wie Ludwig Augustinsson oder nun auch Milot Rashica viele Wochen ausfallen – niemand soll in den Jammermodus verfallen, stattdessen ist der Angriffsmodus angesagt. Solche Rückschläge gleich am ersten Spieltag hätten auch ihr Gutes, meint Kohfeldt, denn jetzt wisse jeder sofort, um was es geht. „Wir werden am Wochenende wieder nicht mit unserer personell besten Mannschaft spielen können, weil uns absolute Stammspieler fehlen und wir keinen Kader haben, in dem alle Positionen gleichwertig doppelt besetzt sind“, sagt der Trainer, „aber ich habe eine Menge Vertrauen zu den Jungs. Und ich weiß: Wenn wir in diesen Kampf-Modus kommen, dann können wir immer noch in Hoffenheim gewinnen. Wir müssen aber jetzt in diesen Modus reinkommen. Der hat gegen Düsseldorf vielleicht noch einen Tick gefehlt.“

Mit den Bewertungen der Bremer Auftakt-Niederlage geht es Kohfeldt derweil so, wie es vielen Fans mit den 90 Minuten ging: Er findet sie durchwachsen. „Mir gefällt nicht, wie es dargestellt wurde: Dass wir so tun würden, als wenn wir gut gespielt hätten. Wir haben ganz viele Elemente, die im Fußball wichtig sind, gegen Düsseldorf gut hinbekommen. Wir haben die Angriffe gut aufgebaut, aber wir hatten die letzte Konsequenz nicht.“ Keiner könne ihm erzählen, dass sein Team schlecht verteidigt oder ein schlechtes Gegenpressing gespielt habe. „Es wird wieder sehr viel Schwarz-Weiß gesehen“, findet Kohfeldt, betont aber auch: „Wir haben verloren. Und du wirst jedes Spiel in der Bundesliga verlieren, wenn du nicht konsequent bist. Wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen und brauchen diese Konsequenz in unserem Spiel.“

„Wir sind weit von einer Krise entfernt“

Dass ihm nach nur einem verlorenen Saisonspiel bereits das Wort Krise begegnete, überraschte den Trainer und stimmt ihn nachdenklich. Er legt Wert darauf, „dass wir sehr weit von einer Krise entfernt sind“ und will sich von solchen Zuspitzungen „nicht beeinflussen lassen“. Natürlich sei die Stimmung im Moment nicht gerade super, „aber es nie gute Stimmung, wenn man verloren hat“. Wichtig sei vor allem, „dass es unser Selbstverständnis nicht angekratzt hat. Jetzt geht es darum, in Hoffenheim richtig da zu sein. Das wird ein ganz anderes Spiel. Hoffenheim wird agieren, wir werden agieren, es wird viel mehr hin- und hergehen.“ Man nimmt ihm ab, dass er sich schon jetzt freut auf die Partie am Sonnabend. Er fahre gerade „jeden Morgen mit Spaß zur Arbeit“, weil er spüre, wie sich die Stimmung in der Mannschaft entwickelt: „Ich merke jetzt, wir kommen in diesen Modus.“

Den Worten ihres Trainers müssen die Spieler nun Taten folgen lassen, damit ihr größter Fürsprecher nicht am Wochenende wieder erklären muss, was man im Grunde kaum erklären kann. Einen mageren Treffer aus elf Großchancen etwa, wie gegen Düsseldorf, oder halt Gegentore, für die der große Franz Beckenbauer einst den Vergleich mit einer Schülermannschaft bemühte. Ging es bei der ersten Analyse der Auftaktniederlage vor allem noch um fehlende Cleverness, verändert Kohfeldt nun bewusst die Tonlage mit den beiden Schlüsselbegriffen Kampf und Konsequenz. Das soll auch dabei helfen, die Lage nicht zu unterschätzen. „Letzte Woche war gefühlt alles toll“, sagt der Trainer, „jetzt hat man das Gefühl, wir müssen vorsichtig sein. Und das stimmt auch. Deshalb müssen wir aufpassen, dass aus diesen Momenten, die gerade gegen uns laufen, keine Phase wird.“ Er wolle gar nicht vorbeugen, betont er, „aber selbst wenn es gegen Hoffenheim schlecht laufen sollte, würde ich uns immer noch weit weg sehen von einer schlechten Grundphase. Aber mit jedem Spiel erhöhst du natürlich für dich den Druck.“

Neues System wegen Rashica?

Werder braucht nun Kampf, Tore und Punkte. Kaum ein Spieler wäre dafür hilfreicher als der schnelle und torgefährliche Rashica, der nun mehrere Wochen ausfällt. Wer ihn gegen Hoffenheim ersetzt, ist noch offen – denn diese Frage hängt auch mit einer weiteren Untersuchung des Angreifers zusammen. Diese soll Klarheit darüber bringen, ob er für Wochen oder für Monate ausfällt. Kohfeldt erklärt dazu: „Wenn es wirklich viel länger dauert, müsste man überlegen, ob man das Spielsystem verändert. Denn dass Rashica ein prägender Spieler war, ist klar.“ Ist die Ausfallzeit kürzer, könnte man den schnellen Angreifer für ein paar Spiele positionsgetreu ersetzen. Hier bieten sich Johannes Eggestein und Josh Sargent an. Dass Rashica und Augustinsson noch mehrere Wochen fehlen, trifft Werder härter als die an sich schon frustrierende Auftaktniederlage. „Das sind bittere Ausfälle“, betont Kohfeldt, „das ist für uns natürlich nicht optimal. Aber auch deshalb muss es für uns jetzt auch mal heißen: Augen zu und kämpfen!“