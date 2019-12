Dieter Eilts (WESER-KURIER)

Werders Coach kennt sich im Grunde mit schwierigen Phasen aus. Als Florian Kohfeldt im Herbst 2017 zum Cheftrainer der Bremer aufstieg, sah es tabellarisch nicht wirklich rosig aus. Auch während der vergangenen Saison musste ein kleineres Tal durchschritten werden. Trotzdem: Nach einer Zeit, in der es gefühlt für ihn nur bergauf ging, wird es nun erstmals richtig unangenehm. WK-Flutlicht-Experte Dieter Eilts bleibt aber gelassen: „Florian Kohfeldt wird auch diese Situation meistern“, sagt Werders Ehrenspielführer in unserem Video-Talk. „Er bleibt ruhig und sich selbst treu - und das ist in diesem Moment ganz, ganz wichtig.“

Nichtsdestotrotz warnt auch Eilts: „Es ist eine ganz schwierige Situation. Da helfen intern wirklich nur sehr viele Gespräche.“ Hoffnung macht ihm die letzte halbe Stunde des jüngst verlorenen Schalke-Spiels. „Da haben sie deutlich zielstrebiger, aggressiver und mutiger gespielt. Und das ist genau das, was sie in den nächsten Wochen brauchen.“

Den kompletten Video-Talk gibt es hier: