Der Trainer und sein Topstar: Florian Kohfeldt mit Claudio Pizarro. (nordphoto)

Als Werder im März das letzte Mal mit der nahezu kompletten Mannschaft trainierte, fehlte Claudio Pizarro. Der 41-jährige machte keine Gymnastik mit den Kollegen und auch keine Passübungen, er schuftete auf einem Nebenplatz individuell mit einem Fitness-Trainer. Schon etwas früher hatte diese Einheit begonnen, und so kam es zu der kuriosen Situation, dass die Mannschaft am schwitzenden Pizarro vorbeigehen musste für ihr Training auf Platz 11.

Dass einer der anderen Werder-Spieler auch in den Stadien dieser Welt an ihm vorbeizieht, ist eher nicht zu erwarten. Pizarro hat in seiner außergewöhnlichen Karriere mehr Rekorde gefeiert als andere Spieler Tore, er ist eine Legende bei Werder und in der Bundesliga. Seine schweißtreibende Trainingseinheit in jenen März-Tagen hatte vor allem einen Zweck: Er wollte körperlich wieder den Anschluss finden nach nervigen Rückenproblemen, er wollte wieder länger auf dem Platz stehen als nur diese paar Minuten, die es beim bisher letzten Bremer Spiel bei Hertha BSC (2:2) waren.

„Ich wünsche es von ganzem Herzen“

Doch seither gab es kein Spiel mehr, und in Pizarros Fall wäre es durchaus etwas traurig, sollte diese Saison nicht mehr angepfiffen werden. Denn im Sommer ist für ihn Schluss, diesmal wirklich. Auch Florian Kohfeldt hofft, dass Pizarros Laufbahn nicht durch einen Saisonabbruch beendet wird. „Natürlich wünsche ich Claudio von ganzem Herzen, dass diese unglaublich beeindruckende Karriere auf dem Platz endet“, sagt Werders Trainer. Auch wenn solche Wünsche in Zeiten der weltweiten Corona-Krise natürlich keinerlei Priorität genießen, das betont Werders Chefcoach ausdrücklich, so hofft der Fußball-Romantiker Kohfeldt wie so viele Fans doch irgendwie auf ein schönes und emotionales Ende für den Profisportler Pizarro: „Er sollte sich so verabschieden können, wie es seiner Karriere entsprechen würde. Nämlich würdig in der ersten Liga und auf dem Platz im Stadion. Das wünschen wir uns alle für Claudio.“

Kohfeldt erzählt dabei von einer Begegnung mit Werders Stadionsprecher und TV-Moderator Arnd Zeigler: „Ich habe neulich mit Arnd gesprochen, und da haben wir Claudio so im Vorbeigehen gesehen. Und da sagte Arnd zu mir: Ich glaube, der weiß nicht, wie viel Freude der mir in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Menschen, die so denken. Claudio Pizarro hat so vielen Menschen unvorstellbar viel Freude gemacht hat.“

Vielleicht noch drei Tore?

Deshalb wäre ein angemessenes Ende der Karriere „sehr gut und sehr würdig“, findet Kohfeldt. Ein paar Ideen dazu hat der Trainer durchaus im Kopf. „Am besten schießt er in dieser Saison noch ein oder zwei Tore“, hofft Kohfeldt, „im Idealfall sogar drei Tore, denn dann hätte er die 200 erreicht.“ Derzeit steht Pizarro bei 197 Bundesligatoren in seiner Karriere.

In diesen ungewissen Zeiten findet es Kohfeldt „eine gute Idee“, dass der WESER-KURIER die Legende Pizarro mit einem 100 Seiten starken Magazin würdigt. „Ich habe das Magazin schon gesehen“, berichtet Werders Cheftrainer, „es ist gut, dass seine Karriere damit geehrt wird.“ Die Frage, ob Pizarro deshalb der Mannschaft nun etwas ausgeben muss, bringt Kohfeldt zum Schmunzeln. „Wir haben das ja für Geburtstage, für Geburten, für Torjubiläen. Da hat Claudio bestimmt schon mal etwas bei uns ausgegeben“, sagt der Trainer. Aber für ein persönliches Magazin? „Ich glaube, dafür muss er keinen ausgeben.“ Vielleicht kann sich Pizarro ja auch noch mit weiteren Toren für das Lob und die Anerkennung bedanken.

