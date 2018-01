Florian Kohfeldt war nach dem Spielende mächtig angefressen. (nordphoto)

Als hätte Werder nicht schon genug Probleme, kam am späten Samstagabend noch eines hinzu. Kurz nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Hertha BSC Berlin gab der Verein bekannt, dass Lamine Sané mit sofortiger Wirkung suspendiert ist. Vergangenen Donnerstag und Freitag blieb Sané unentschuldigt zwei Behandlungsterminen fern, die in Folge eines grippalen Infekts angesetzt waren. Sané, von seinem sportlichen Bedeutungsverlust offenbar schwer genervt, schwänzte diese. Daraufhin zog Werder die Notbremse.

Von einer „Grenzüberschreitung“, sprach Sportchef Frank Baumann. Wer seine persönlichen Interessen im Existenzkampf über die des Vereins stelle, sei ein Problem, sagte Baumann. Und davon hat Werder nach dem verpassten Sieg gegen Hertha mehr als genug.

Kurz bevor Baumann die Presse über die Suspendierung informierte, hielt Florian Kohfeldt im Medienraum des Weserstadions eine Brandrede. Gefragt nach den Auswirkungen des Remis‘ sprach Kohfeldt zwar ruhig, aber äußerst nachdrücklich über die Situation, in der Werder sich befindet. „Die ist richtig gefährlich“, sagte Kohfeldt. Gefährlicher war der Satz, den er folgen ließ: „Wir haben den Abstiegskampf verdrängt.“

"Das ist Überlebenskampf."

Es herrsche ein Klima in und um den Verein, das trügerisch sei. Der gute, gepflegte Fußball, den Werder spielt, vernebele vielen den klaren Blick auf die Realität. „Das ist Überlebenskampf“, sagte Kohfeldt. „Ich warne davor, die Lage nicht ernst zu nehmen.“ Aber das habe nicht jeder verstanden, fügte der Trainer an. Wen genau er damit meinte, war nicht klar. Seine Mannschaft wollte Kohfeldt ausnehmen, er sprach von „einem Gefühl“. Aber die kurz darauf bekanntgegebene Suspendierung Sanés lässt den Schluss zu, dass seine Worte wohl doch auf einige Spieler des Kaders anzielten.

Der Auftritt in München und teilweise auch der gegen Hertha machen es in der Tat schwer, Werder im Abstiegskampf zu verorten. Sowohl bei der 2:4-Niederlage in München als gegen Berlin erspielte sich Werder gute Torgelegenheiten und spielte munteren Fußball. Es kam unterm Strich nur ein magerer Punkt heraus. „Die Entwicklung ist gut, aber wir brauchen Punkte“, sagte Zlatko Junuzovic. „Wir können uns nichts davon kaufen, dass wir gute Chancen herausgespielt haben.“

Für zusätzlichen Frust sorgte ein durch den Videoschiedsrichter aberkannter Treffer. Thomas Delaney setzte im Mittelfeld gegen Fabian Lustenberger einen Ellenbogen ein, Schiedsrichter Bastian Dankert ließ die Szene trotz guter Sicht weiterlaufen. Daraus entwickelte sich ein Treffer durch Maximilian Eggestein. Im Anschluss kam es zum Einsatz des Videoschiedsrichters, bis Dankert nach minutenlanger Pause den Treffer schließlich aberkannte. „Den Videobeweis muss mir einer erklären. In Leipzig wird er nicht zugelassen, bei uns schon. Das ist ein Witz“, wetterte Junuzovic nach dem Spiel.

Kritik an Videobeweis

Dass es ein Foulspiel Delaneys gegen Lustenberger war, steht außer Frage. Der Berliner musste kurz nach der Szene mit Verdacht auf Gehirnerschütterung den Platz verlassen. Was Werder stört, ist die unterschiedliche Anwendung des Videobeweises. „Wenn der Videobeweis Gerechtigkeit bringt, bin ich dafür. Aber dann bitte auf allen Plätzen“, sagte Kohfeldt.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass Werder im Spiel ausreichend Gelegenheiten hatte, ein reguläres Tor zu erzielen. Oder mehrere. Jerome Gondorf traf zweimal den Pfosten. Max Kruse und Ishak Belfodil verpassten Gelegenheiten. Die größte Chance hatte Maximilian Eggestein, der den nichtgegebenen Treffer erzielte. In quasi letzter Sekunde des Spiels wehrte Herthas Torunarigha seinen Schuss aus fünf Metern auf der Linie ab. „Das wäre der verdiente Lucky-Punch gewesen“, sagte Eggestein. „Es war Pech, dass da einer auf der Linie stand.“

Und so werden Werders Probleme immer größer. Am kommenden Wochenende geht es zu Schalke 04. Sané wird dann nicht im Kader stehen. Läuft es nach Wunsch, auch nicht mehr auf der Gehaltsliste. Baumann will Sané noch in der Wintertransferperiode verkaufen. „Wir werden den Wechsel forcieren“, sagte der Sportchef. Interessenten gebe es, auch der Berater Sanés stehe mit einigen Klubs in Kontakt. Ohne Sané jedoch fehlt Werder ein Innenverteidiger, Baumann müsste für Ersatz sorgen. Angesichts Werders Finanzlage kein einfaches Unterfangen. Wird der Problemfall Sané verkauft, hat Werder also ein neues Problem.