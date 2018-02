Früher saß er als Fan auf der Tribüne, danach als Jugendtrainer war er noch ein bisschen näher dran, aber am kommenden Sonnabend wird er erstmals in seiner noch jungen Karriere als Cheftrainer in ein Nordderby gehen: Werder-Coach Florian Kohfeldt wird emotional, wenn er an das Spiel Werder gegen den HSV denkt. Groß ist die Vorfreude. „Es ist ein besonderes Spiel, keine Frage“, sagte Kohfeldt, „das Derby ist ein Feiertag, ich freue mich drauf. Das sind die Tage, für die wir den Job machen. Ich freue mich schon, wenn wir am Hotel losfahren und die Stimmung aufsaugen können.“

Erstmals kribbeln dürfte es schon am Freitag beim Abschlusstraining. Es gehört inzwischen zum guten Ton, dass sich die Werder-Fans dafür etwas Besonderes ausdenken. „Wir gehen davon aus und freuen uns, wenn die Fans wieder etwas machen“, sagte Kohfeldt.

Kohfeldt erwartet starken Gegner

Eine genaue Vorstellung hat der Werder-Trainer auch vom Gegner gemacht. „Es zeichnet sich ab, dass die Mannschaften gegen uns tiefer stehen.“ Gegen den SC Freiburg war das erstmals in dieser Saison ganz deutlich zu erkennen. Auch der HSV dürfte Werder das Leben mit einer defensiven, abwartenden Taktik schwer machen wollen. „Ich erwarte einen Gegner mit starker Körperlichkeit, der über Zweikämpfe ins Spiel finden will.“ Deshalb müsse sein Team „jetzt andere Lösungen finden“.

Weniger Beachtung schenkt der Bremer Trainer der jüngsten Unruhe beim Kontrahenten. „Wir werden uns konzentriert vorbereiten. Unser Thema ist weniger, was beim HSV passiert. Wir werden versuchen, spielerische Lösungen zu finden und gehen mit dem Anspruch in die Partie, als Sieger vom Platz zu gehen.”

Personell sieht es gut aus bei Werder: Kapitän Zlatko Junuzovic, der zuletzt aufgrund von muskulären Problemen pausiert hatte, steht ebenso vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining wie Aron Johannsson, der sich eine leichte Blessur im Freiburg-Spiel geholt hatte. „Das Wochenende ist bei beiden nicht in Gefahr“, sagte Kohfeldt.