Philipp Bargfrede. Werder-Trainer Kohfeldt hat mit Blick auf seinen möglichen Einsatz gegen Mainz ein gutes Gefühl. (nordphoto GmbH / Stoever)

Auch im Heimspiel gegen Mainz 05 (Mittwoch, 20.30 Uhr) wird Rückkehrer Philipp Bargfrede wieder im Kader des SV Werder Bremen stehen - und da Christian Groß gelbgesperrt fehlt, ist ein Einsatz des Routiniers irgendwann im Laufe der Partie nicht komplett unwahrscheinlich. Die große Frage ist nur: Was darf von Bargfrede, der das letzte Mal vor über neun Monaten in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand, überhaupt noch erwartet werden?

Eine ganze Menge, wenn es nach Trainer Florian Kohfeldt geht. „Er steht nach wie vor für das, was in gewissen Phasen eines Spiels sehr wichtig werden kann“, sagte der 38-Jährige und meinte damit Bargfredes Erfahrung sowie dessen unbändigen Einsatzwillen. „Er hat natürlich auch die fußballerische Qualität“, hob Kohfeldt hervor. Die habe auch bei der Entscheidung im Sommer, Bargfrede keinen neuen Vertrag mehr anzubieten, „nie in Frage gestanden“.

Zuletzt war der 32-Jährige während des Relegationshinspiels gegen den 1. FC Heidenheim in einem Fußballspiel aufgelaufen. Das ist am Mittwoch 293 Tage her, worin man einerseits fehlende Praxis, andererseits - so wie es Kohfeldt tut - auch etwas Positives sehen kann: „Durch die lange Phase, in der er nicht gespielt, hat er jetzt eine gewisse körperliche Frische.“ Auch Bargfredes Fitnesszustand sei gut, „wenn man eine Spielzeit von 20 bis 30 Minuten als Gradmesser nimmt“.

Insgesamt sieht Kohfeldt seinen Kader für den Endspurt der Saison mit Bargfrede besser aufgestellt als ohne: „Ich weiß, dass ich einen Spieler mit Qualität habe, der sofort funktionieren würde. Das ist ein gutes Gefühl für einen Trainer. Ich hätte das Vertrauen, ihn auch in sehr engen Momenten zu bringen.“