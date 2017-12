Werder-Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Und plötzlich stand er da: Florian Kohfeldt. Sämtliche Augen waren auf ihn gerichtet, dieser 35-Jährige sollte es also sein, der Werder aus der sportlichen Krise führt. Er hätte herumdrucksen, sich in Alibi-Aussagen flüchten oder einfach nur nervös seine Pressetermine abarbeiten können. Allein: Er tat es nicht. Zweifel an seiner Person moderierte Kohfeldt ebenso locker wie fundiert weg, geschickt setzte er sich medial in Szene ohne genau das absichtlich tun zu wollen. Da stand also einer, der genau wusste, was er will. Persönlich und für Werder. Den maximalen Erfolg. Bis zum Ende der Rückrunde reichte es dann immerhin zum Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld.

Florian Kohfeldt war Ende Oktober als Interimslösung präsentiert worden, doch er blieb auf der Trainerbank. Nicht nur ein Spiel, sondern sogar bis zur Winterpause. Mindestens, so lautete die neue Ansage. Kurz vor dem Weihnachtsfest hatte sich der Status Quo erneut geändert, Kohfeldt wurde endgültig zum langfristigen Chefcoach befördert. Ähnliches hatten zuvor Viktor Skripnik und Alexander Nouri erlebt, zum dritten Mal in Folge setzte Werder, setzte Sportchef Frank Baumann also auf einen Mann, der zuvor die U23 trainiert hatte. Das Modell ist nicht sonderlich innovativ, aber durchaus logisch - wenngleich die Halbwertszeit immer kürzer wurde.

Skripnik hatte als Nachfolger von Robin Dutt knapp zwei Jahre auf der Bank gesessen, ehe er beurlaubt wurde - übrigens mit Florian Kohfeldt als Co-Trainer an seiner Seite. Alexander Nouri wurde anschließend bereits nach knapp 13 Monaten abgesägt. Für Florian Kohfeldt wird es darum gehen, diesen Trend zu stoppen. Aus eigenem Interesse - aber auch im Sinne des Vereins, der erfolgshungrigen Fans und natürlich Frank Baumanns. Der Sportchef geht ein hohes Risiko ein, abermals auf einen Mann aus den eigenen Reihen zu setzen. Kohfeldts Vorgängern hatte er nach zwischenzeitlich guten bis hervorragenden Ergebnissen neue Verträge gegeben – ohne die erhoffte Langzeitwirkung. Auch Baumann ist längst in den Fokus der Kritiker geraten.

Doch Baumann ist anzumerken, dass Florian Kohfeldt für ihn etwas ganz Besonderes ist. Von Beginn an hatte er den Delmenhorster zum Maßstab, zur „Benchmark“ ernannt. „Wir wissen, welche Qualitäten Florian hat„, sagte Baumann nach Kohfeldts Amtsantritt, „wenn wir ihm das nicht zutrauen würden, hätten wir ihn auch nicht zum Interimstrainer gemacht. Es wird sich in den nächsten Tagen oder Wochen zeigen, ob wir einen Besseren finden, oder ob wir mit Florian den Weg weitergehen.“ Das Ergebnis der Suche ist bekannt - sie endete ohne Fundobjekt. Gut für Kohfeldt. Gut für Werder?

Das erste Spiel unter dem neuen Coach endete mit einer weiteren Niederlage. Und doch war das 1:2 bei Eintracht Frankfurt anders. Werder hatte sich gut verkauft, defensiv gut gestanden und zudem nach langer Zeit auch offensiv mal wieder Akzente gesetzt. Einige Tage später überrollten die Bremer Hannover 96, beim 4:0-Triumph glänzte insbesondere Max Kruse. Der Stürmer hatte bis dahin selten überzeugt - doch Kohfeldts unverbrauchte, kommunikative Art sowie sein Sachverstand schienen positiv auf die Bremer Lebensversicherung zu wirken. Und überhaupt aufs ganze Team, das plötzlich wieder wie ein Erstligist spielte. Und so sammelte Kohfeldt weiter Argumente: Seine Elf schlug Stuttgart (1:0) und gewann in Dortmund (2:1).

Werder - so viel war längst klar - hatte seinen Trainer für die Zukunft gefunden. Kohfeldt wurde dann auch offiziell zum Chefcoach für den weiteren Saisonverlauf ernannt. Kurios: Der Verein teilte dies auf seiner Internetseite mit, fälschlicherweise aber zu früh. Fehler hin oder her: Er ändert nichts an der grundsätzlichen Haltung des Klubs. Florian Kohfeldt soll es richten. Seine bisherige Bilanz ist dabei ein Anfang. Ein vielversprechender, aber eben doch nur ein Anfang.

