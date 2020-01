Trainer Florian Kohfeldt (l.) kommuniziert erneut sehr viel mit seinen Spielern - und wird dabei auch gern etwas lauter. (nordphoto /Kokenge)

Und plötzlich war es ganz still auf dem Trainingsgelände „Ciutat Esportiva Antonio Asensio“ auf Mallorca. Die Spieler schwiegen, die rund 30 Zuschauer auch – nur Florian Kohfeldt sprach, und zwar so laut, dass man ihn auf dem gesamten Areal gut hören konnte. „Ihr steht!“, brüllte der Werder-Trainer während der Einheit am Sonntag. „Bewegt euch! Das war richtig scheiße gerade. Es wird Rückschläge geben, aber wir müssen uns frei machen.“

Zuvor hatte eine Mannschaft im Trainingsspiel den Ball in der Offensive verloren und dann nicht konsequent genug auf Verteidigung umgeschaltet. Sofort rief Kohfeldt: „Stopp! Stopp!“ Alle blieben wie auf Knopfdruck stehen. Diesen Zwischenruf des Trainers gibt es auf Mallorca häufig zu hören. Schon am Sonnabend hatte er etwa das Spiel unterbrochen, um Marco Friedl eine unmissverständliche Ansage zu machen. Der Verteidiger hatte den Ball verloren, war auf dem Boden sitzen geblieben und hatte auf Foul reklamiert. Sofort schallte daraufhin „Stopp! Stopp!“ über den Platz. Kohfeldt schrie: „Genau das ist das, was ich nie wieder sehen will. Steh auf! Geh hin! Hol den Ball wieder! Wir kriegen vier Gegentore in der Hinrunde, weil wir liegen bleiben.“ Betretenes Schweigen bei den Spielern, die Blicke gingen Richtung Boden.

Nun war Florian Kohfeldt schon immer ein Trainer, der während der Einheiten sehr häufig eingreift. Während sein Vorgänger Alexander Nouri das Geschehen zumeist nur still beobachtet hatte, änderte sich das Training nach Kohfeldts Amtsübernahme im Oktober 2017 sofort drastisch. Er steht immer mitten auf dem Platz, unterbricht die Übungen häufig, gibt den Spielern viele Hinweise. So deutlich, laut und hart in seiner Wortwahl wie derzeit auf Mallorca wurde Kohfeldt in seinen etwas mehr als zwei Jahren als Chefcoach aber eher selten.

Bei Werder wollen sie die rauere Gangart des Trainers nicht überbewerten. Die Friedl-Standpauke sei keine Ausnahme gewesen, betonte Sportchef Frank Baumann. „Wenn man Flo im Training erlebt, fordert er immer viel ein. Intern gehen wir sowieso immer kritisch miteinander um und sagen uns die Meinung, ganz besonders nach so einer Hinrunde.“ Gerade in den Trainingslagern, in denen mit der Mannschaft viele Dinge erarbeitet werden müssten, sei Kohfeldt ohnehin stets kritisch mit den Spielern gewesen. „Wer dabei war, hat immer einen sehr engagierten Florian Kohfeldt erlebt“, sagte Baumann.

Distanz statt Nähe

Und dennoch: Dass der Abstiegskampf einen Trainer verändert, ist nicht ungewöhnlich. Natürlich hinterfragt sich ein Cheftrainer, wenn es sportlich nicht rund läuft, und ändert womöglich einige Dinge. Bei Kohfeldt wurde das schon nach der desaströsen 0:5-Pleite gegen Mainz Mitte Dezember deutlich. Vorher hatte er seine Spieler immer in Schutz genommen, egal wie schlecht es auch lief. Das änderte sich. Die Spieler seien „völlig zurecht betroffen“ über ihre Leistungen, kommentierte Kohfeldt emotionslos die selbstkritischen Stimmen aus der Mannschaft.

Der Trainer suchte Distanz zu seinen Spielern, er wollte nicht mehr der Tröster sein. Angesprochen auf Milos Veljkovic, der nach seinem Quasi-Eigentor gegen Mainz bittere Tränen geweint hatte, sagte Kohfeldt nur: „Es ist jetzt nicht die Zeit, alle in den Arm zu nehmen. Ich sehe meine Aufgabe darin, Lösungen aufzuzeigen."

Intensive Zweikämpfe

Diesen Kurs setzt Kohfeldt im neuen Jahr fort. „Natürlich brennen Flo und das Trainerteam. Allgemein ist viel Leben in den Einheiten. Dieses Feuer brauchen wir in den kommenden Wochen und Monaten“, sagte Baumann. Tatsächlich fällt auf, dass die Spieler im Training richtig zur Sache gehen. Grätschen, Fouls, harte Zweikämpfe sind keine Seltenheit auf Mallorca. Josh Sargent und Leo Bittencourt mussten bereits behandelt werden, zogen sich aber keine schlimmeren Blessuren zu.

Der erste Eindruck im neuen Jahr: Die Spieler gehen den härteren Kurs mit. Auch sie sagen sich im Trainingslager auf dem Platz, was ihnen nicht gefällt. Bittencourt machte Sargent etwa unmissverständlich klar, dass der Stürmer in einer Situation besser abgespielt hätte anstatt selbst zu schießen. Dazu passt auch die Forderung von Kapitän Niklas Moisander: „Wir müssen alle deutlicher und härter zueinander sein. Die Gemütlichkeit muss weg. Die Situation ist ernst, das wissen wir. Jeder weiß, dass ehrliche Worte der einzige Weg hier raus sind.“

Alles Unnötige ausblenden

Die Aussage des Abwehrchefs impliziert, dass es in der Hinrunde lange Zeit zu gemütlich zuging bei Werder. Man ließ sich blenden von den teilweise guten Leistungen zu Saisonbeginn, die allerdings nicht genügend Ertrag eingebracht hatten. Im Dezember kam dann der Komplett-Einbruch mit vier, teils herben Niederlagen in Serie, danach ließ sich nichts mehr beschönigen. „Ich habe nicht bemerkt, dass sich der Trainer seitdem sehr verändert hat“, sagte Moisander, räumte dann aber ein: „Er war immer klar und deutlich, vielleicht ist er das in der jetzigen Situation noch etwas mehr.“

Auf Mallorca führt Kohfeldt Einzelgespräche mit allen Spielern, legt den Fokus im Training aber klar auf die Profis, die für regelmäßige Bundesliga-Einsätze eingeplant sind. Die mitgereisten Nachwuchsakteure trainieren immer wieder für sich im kleineren Kreis, während der Kern der Mannschaft Übungen mit dem Chefcoach absolviert. Kohfeldt hatte dies vorher angekündigt. Im Abstiegskampf will er alles Unnötige ausblenden und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Der Trainer wirkt in den ersten Tagen des Trainingslagers extrem fokussiert auf die Arbeit mit den Spielern. Für Autogramme und Fotos steht er weiterhin zur Verfügung, aber das ist bei 20 bis 30 Fans, die die Einheiten verfolgen, schnell erledigt. Die Zeiten, in denen Kohfeldt fast alles, was bei Werder passierte, öffentlich erklärte, sind dagegen erst einmal vorbei. Auf Mallorca übernahm Sportchef Baumann bislang die Mediengespräche. Kohfeldt setzte derweil all seine Kräfte ein, um die Mannschaft optimal auf den Abstiegskampf vorzubereiten – auch die stimmlichen.