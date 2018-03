Florian Kohfeldt zog in der Pause die richtigen Schlüsse und brachte Werder so zurück ins Spiel. (dpa)

Florian Kohfeldt überraschte mit seiner Grundordnung und damit zwangsläufig auch mit seinem Personal. Werders Trainer wählte eine auf den Gegner zugeschnittene 5-4-1-Grundordnung mit der Raute im Mittelfeld - eine in der Bundesliga eher selten gewählte Variante.

Durch die Umstellung auf drei Innenverteidiger kam Marco Friedl auf der halblinken Position an der Seite von Niklas Moisander und Milos Veljkovic zu seiner Werder-Premiere, auf der rechten Außenbahn ersetzte Robert Bauer den erkrankten Theo Gebre Selassie, links verteidigte wie immer Ludwig Augustinsson. Philipp Bargfrede auf der Sechs, Maximilian Eggestein und Thomas Delaney auf den Halbpositionen und Max Kruse als Zehner bildeten die Raute im Mittelfeld, Ishak Belfodil war der einzige nominelle Angreifer.

Zlatko Junuzovic und Florian Kainz mussten aus taktischen Gründen auf der Bank Platz nehmen. Gladbachs Trainer Dieter Hecking vertraute notgedrungen der erfolgreichen Elf aus dem Hannover-Spiel. Die Borussia musste auf insgesamt acht Spieler verzichten - und auf das übliche 4-4-2.

Theorie trifft auf Praxis

Werders Pressingplan sah wohl vor, die direkten Passwege durch die Halbräume auf die Gladbacher Spitzen zu versperren. Die Überlegung: Durch die Anordnung in der Raute können die beiden Achter den Halbraum stets besetzen und bei Bedarf auch schnell auf die Gladbacher Außenverteidiger aufrücken, sobald diese angespielt werden. Das Pressing sollte erst ab der Mittellinie greifen und sich eher auf den Sechserraum konzentrieren, statt den Gegner früh und aggressiv schon beim Aufbau der Innenverteidiger zu attackieren. Dadurch könnte man Kontersituationen provozieren und mit der Raute gut ausspielen. So weit die Theorie.

Kohfeldts Idee hätte viele Vorteile haben können - letztlich zeigten sich aber gerade in der Anfangsphase einige Nachteile zu viel. Der Grat zwischen erwünschter Zurückhaltung und einer gefährlichen Passivität war schmal und kippte aus Bremer Sicht rasch in die falsche Richtung. Werder bekam keinen Druck auf den Ball und damit gegen die sehr präsente Doppel-Sechs der Gastgeber keinen Zugriff im Pressing. Das schnelle Gegentor verstärkte den abwartenden Effekt noch.

Raute zunächst völlig wirkungslos

Im Spiel mit dem Ball wirkte sich der an sich mögliche positive Effekt der Raute auch zu selten aus. Werder konnte weder die zusätzliche Angriffslinie gegen Gladbachs flache Viererkette im Mittelfeld ausspielen und Kruse vernünftig einbinden, noch die Überzahl mit zwei zentralen und zwei Mittelfeldspielern in den Halbräumen gegen Gladbachs Vierermittelfeld nutzen.

Wenn Werder nach vorne kam, dann über die linke Seite mit dem im Vergleich zu Bauer deutlich höher postierten Augustinsson und dem aushelfenden Eggestein, der unterstützend mit auf die linke Seite driftete. Die rechte Angriffsseite war nahezu komplett verwaist und überhaupt kein Faktor bis zur Pause. In eine Kontersituation kam Werder auch nicht und damit letztlich fast folgerichtig nur zu ein paar Halbchancen.

Kohfeldts an und für sich gute Idee fand von seinen Spielern keine entsprechende Umsetzung auf dem Platz, weshalb der Coach in der Halbzeit reagierte. Werder löste die Fünferkette auf und kehrte zur gewohnten Viererkette zurück, dafür kam mit Aron Johannsson ein zweiter Angreifer. Bauer ging vom Feld, Friedl rückte auf die rechte Außenverteidigerposition. An der Struktur im Mittelfeld änderte sich nichts, weshalb Werder nun mit einem klassischen 4-4-2 mit Raute spielte.

Zakaria-Auswechslung hilft

Werder lief den Gegner nun deutlich höher und mit zwei Spielern an. Damit wurde das Andribbeln der Gladbacher Innenverteidiger - in der ersten Halbzeit ein wichtiges Instrument - schnell unterbunden, während sich eine Linie dahinter Gladbachs Sechser nun früherem Druck der Achter gegenüber sahen. Der gelb-rot gefährdete Denis Zakaria blieb in der Pause in der Kabine, was Gladbachs Präsenz im Zentrum nicht gut tat.

Werder bekam die Partie nun in den Griff und kam nach knapp einer Stunde durch einen Standard zurück ins Spiel. Gegen Gladbachs mannorientiertes Verteidigen hatte Bremen eine einfache, aber wirkungsvolle Variante und konnte Delaney so sauber freisperren. In den Minuten nach dem Anschlusstreffer entwickelte Werder mit dem umtriebigen zweiten Angreifer Johannsson, der ein bisschen die eigentliche Kruse-Rolle übernahm, eine ganz andere Dynamik und kam mit dem schwer bespielbaren Boden immer besser zurecht.

Umstellungen kippen das Spiel

Nach und nach konnte Gladbach das Spiel wieder beruhigen, bis sich Christoph Kramer verletzte und die Doppel-Sechs der Gastgeber endgültig gesprengt war. Kramers Auswechslung war ein Knackpunkt, Gladbach wich weiter zurück, verteidigte nur noch selten nach vorne. Kohfeldt verstärkte diesen Effekt noch durch seinen zweiten Wechsel: Der nach vorne wenig auffällige Friedl machte für Jerome Gondorf Platz, der Eggesteins Platz im Mittelfeld einnahm und Eggestein dafür die rechte Verteidigerseite.

Werder drehte seinen Angriffsfokus in der zweiten Halbzeit von links nach rechts und schaffte beim Ausgleich über das Zentrum und eine Verlagerung über den Halbraum bis zum einlaufenden Eggestein den entscheidenden Durchbruch. Die Wechsel auf beiden Seiten kippten das Spiel. Werder erkannte den Substanzverlust der Gastgeber und ging in den letzten zehn Minuten auf Sieg, statt das Ergebnis nach der Aufholjagd zu verwalten. Zur endgültigen Wende reichte es aber nicht mehr.

Werder wollte sich sehr auf den Gegner einlassen, hatte einen nachvollziehbaren Plan entwickelt, der von den Spielern aber schlecht umgesetzt wurde. Kohfeldt hat die Fehler erkannt und rigoros reagiert. Dabei spielte Bremen seine im Vergleich zum Gegner hervorragend besetzte Bank in die Karten. Erneut sorgten die Wechsel für eine Wende im Spiel - dabei fanden der zuletzt starke Florian Kainz, Kapitän Zlatko Junuzovic oder Wintereinkauf Milot Rashica gar keine Berücksichtigung. Dieser Luxus dürfte in den kommenden Wochen noch mehr zum Vorteil werden.

