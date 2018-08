Milot Rashica: für sieben Millionen aus Holland geholt. Yuya Osako: für sechs Millionen dem 1. FC Köln abgeluchst. Martin Harnik: für zwei Millionen von Hannover 96 zurückgeholt. Florian Kainz: im dritten Jahr bei Werder und mit dem Versprechen in diese Saison gestartet, sich "unentbehrlich" machen zu wollen. Und Johannes Eggestein ist ja auch noch da, das große Talent, im dritten Profijahr jetzt umgeschult vom Mittel- zum Außenstürmer.

Wenn Florian Kohfeldt auf zwei Positionen die freie Auswahl hat, dann sind es die beiden offensiven Außenbahnen. Das freut den Trainer, denn Rashica, Kainz, Harnik und Osako haben ihre Bundesliga-Qualität auf Außen mehr als einmal nachgewiesen. Dass dieses Quartett für zwei Positionen zur Verfügung steht, ist der eindrucksvolle Beweis dafür, dass Werder in der neuen Saison tatsächlich in die obere Tabellenhälfte strebt.

Bankdrücker wieder Willen

Ein Quartett aus drei gestandenen Bundesliga-Profis (Harnik, Osako, Kainz) und einem vielversprechenden Aufsteiger (Rashica) bedeutet aber auch, dass Woche für Woche vermutlich zwei Profis zunächst auf der Bank sitzen werden, also dort hocken, wo sie nach ihrem Selbstverständnis nicht hingehören. Da sind Härten programmiert. Florian Kohfeldt wird deshalb viel mit diesen Spielern reden müssen, seine Entscheidungen gut erklären.

Geredet hat er jetzt schon mit ihnen. Tenor der Unterredungen: Die beiden offensiven Außenbahnen sind die einzigen Positionen in der ersten Elf, die nicht fest vergeben sind. "Da will ich mich nicht festlegen, das ist mit allen auch so besprochen", sagt der Cheftrainer. "Ich wechsle gerne mal." Je nach Gegner, je nach eigenem Spielsystem und je nach Tagesform wird Kohfeldt rotieren lassen, um bei der Aufgabenstellung "2 aus 4" Woche für Woche die richtigen Spieler auszuwählen.

Viele neue Möglichkeiten

Die Spieler nehmen die Herausforderung an. "Konkurrenz ist gut", sagt Florian Kainz, "wir pushen uns." Um das Betriebsklima macht er sich keine Sorgen. "Heute hat Yuya das Tor geschossen und jeder hat sich mit ihm gefreut", sagte Kainz zum Kopfballtreffer Osakos gegen Villarreal.

Die eine oder andere Härte wird sich überdies vermeiden lassen, weil drei der vier Spieler nicht auf eine Position festgelegt sind. Harnik zum Beispiel kann genau wie Osako auch im Zentrum spielen, außerdem sind die beiden vom Körperbau ganz unterschiedliche Typen, Harnik robust, Osako quirlig. Kainz schließlich hat auch schon auf der linken Halbposition im Mittelfeld gespielt. Ganz schön viel möglich also in Werders Offensive.