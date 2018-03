Perfekt ist der Abstieg noch nicht, trotzdem laufen bei Werder die Planungen für den Fall, dass die U23 am Ende der Saison in die Regionalliga runter geht. "Der realistische Blick, ist immer der richtige. Es bringt nichts, die Tabelle völlig auszublenden", sagt Profi-Trainer Florian Kohfeldt. Und wer die Tabelle liest, stellt schnell fest, dass Werder als Letzter schon 13 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat. Aufgeben ist natürlich keine Option: "Um jeden Platz kämpfen, um jeden Punkt", sagt Kohfeldt. Realistisch ist aber, dass es am Ende doch nicht reichen wird.

Fest steht für Kohfeldt, dass die U23 nicht an Wertigkeit verliert. "Sie ist und bleibt unsere wichtigste Ausbildungsmannschaft." Für einige Spieler dürfte sich der Weg in den Profi-Bereich verändern. Sei es durch eine Ausleihe, oder einen veränderten Trainingsplan. Kohfeldt: "Es die Überlegung, mit dem einen oder anderen Spieler mehr Profi-Training zu machen. Und wenn jemand auf der Zwischenstufe steht, geht es eher über eine Ausleihe." Welche Spieler er dabei im Blick hat, wollte Kohfeldt nicht verraten.

Es gibt, bei allen Nachteilen, auch positive Aspekte eines Abstiegs. In der dritten Liga geht es meist rustikal bis brutal zu, in der Regionalliga ist das anders. "Da kann man technisch, taktisch besser ausbilden, weil man mehr ins Fußballspielen kommt", sagt Kohfeldt. Und es gäbe wahrscheinlich mehr Erfolgserlebnisse, als im ewigen Abstiegskampf der dritten Liga möglich sind. Auch das könnte sich positiv auswirken.

Insgesamt, daran lässt Kohfeldt keinen Zweifel, ist ein Abstieg natürlich keine gute Sache. Vor allem nicht für die Spieler, die ihn zu verantworten haben. "Für die Jungs wäre es sehr traurig, weil es für sie schwierig ist, abgestiegen zu sein."