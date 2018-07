Mit den beiden Testspielen am Sonntag endet die erste Phase des Werder-Trainingslagers im Zillertal. Es gab viele intensive Einheiten an den ersten drei Tagen in Zell am Ziller, die Spieleröffnung war dabei ein großes Thema. Anfang der Woche gönnt Trainer Florian Kohfeldt seinen Spielern nun ein wenig Zeit zum Durchschnaufen. Am Montag steht am Morgen Regeneration und dann Teambuilding auf dem Programm. Die Mannschaft fährt nach Innsbruck und nimmt an einem Fahrsicherheitstraining von Max Kruses Rennstall MK Racing teil. „Das ist einfach mal was anderes für die Jungs“, erklärte Kohfeldt. „Das soll Spaß machen, aber hat natürlich auch einen Sicherheitseffekt.“

Am Dienstagvormittag haben die Werder-Profis sogar frei. Der Nachmittag ist wieder zur Regeneration eingeplant. „Es wird genügend Regenerationszeit da sein, um danach wieder komplett da zu sein“, sagte Kohfeldt. Am Mittwoch beginnt nämlich die zweite Phase des Trainingslagers. Dann stehen wieder intensive Einheiten mit den Schwerpunkten Spieleröffnung und Gegenpressing an, ehe Werder am Freitagabend zum Abschluss des Trainingslagers noch ein Testspiel gegen Köln bestreitet (18 Uhr).