Ömer Toprak wischte sich nach seinem ersten Training bei Werder den Schweiß von der Stirn und holte erstmal tief Luft, als er von hinten einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken bekam. Als er sich umschaute, stand dort Florian Kohfeldt. Beide unterhielten sich ein paar Minuten, und Werders Cheftrainer ging mit einem strahlenden Gesicht in die Kabine. „Ich bin wirklich hoch zufrieden“, sagte Kohfeldt dabei, „wir wollten in diesem Sommer bewusst nicht viel machen, sondern unseren Kader zusammenhalten. Aber die, die kommen, sollten uns von der Qualität her nach vorne bringen. Ich glaube, das macht dieser Transfer.“

Ohne Zweifel bringt Toprak nach seinen Stationen in Leverkusen und Dortmund alles mit, um die Bremer Abwehr zu stabilisieren. Kohfeldt spricht seinem Sportchef Frank Baumann deshalb ausdrücklich „ein Riesenkompliment aus“ für dessen Hartnäckigkeit und Einfallsreichtum bei diesem komplizierten Transfer, der mehrfach zu scheitern drohte. „Wie Frank das im Hintergrund die ganze Zeit immer wieder in die Wege leitet, das ist entscheidend“, erläutert der Cheftrainer, „es kommt ja nicht von alleine, dass ein Spieler wie Toprak sagt, er möchte zu Werder. Bis ich als Trainer mit einem möglichen neuen Spieler spreche, hat Frank schon eine Menge Arbeit gemacht.“

Kohfeldt: „Toprak kennt die Liga“

Vor allem hilft es Werder so kurz vor dem Saisonstart gegen Düsseldorf enorm, dass der neue Innenverteidiger die Bundesliga schon bestens kennt. „Es ist wieder ein Spieler, der sich nicht an die Bundesliga gewöhnen muss“, betont Kohfeldt, „Ömer hat schon nachgewiesen, dass er in dieser Liga auf Topniveau spielen und auch wirklich prägend sein kann. Das war für uns ein ehr entscheidendes Kriterium bei so einem Transfer.“

Das zweite wichtige Kriterium hieß Siegermentalität. Baumann, als Spieler selbst Kapitän der Bremer Doublesieger von 2004, war das bei seinem neuen Innenverteidiger sehr wichtig: „Toprak ist ein Spieler, der es gewohnt ist, oben zu spielen und international zu spielen. Und er ist es auch gewohnt, jedes Spiel immer so anzugehen, dass man gewinnen möchte.“ Damit passt er ideal zu Kohfeldts Ansatz, in jedem Spiel und gegen jeden Gegner grundsätzlich auf Sieg spielen zu wollen. Weil Werder in der vergangenen Saison gerade gegen kleinere Gegner schwächer punktete, soll Toprak genau hier mit seiner Erfahrung helfen und gegensteuern, meint Baumann: „Er kennt dieses Gefühl, als Favorit ins Spiel zu gehen und soll das an die anderen Spieler durch seine Cleverness und seine Qualitäten weitergeben. Er ist damit ein Mosaikstein, der uns sehr gut tun wird.“ Ohnehin komme Toprak aus sportlichen Regionen, in die auch Werder gerne zurückkehren möchte, wie Baumann betont: „Daran arbeiten wir.“

Ein Signal an die Branche

Weil Kohfeldt zu jeder Zeit wusste, wie intensiv sein Sportchef am Wunschkandidaten Toprak arbeitet, konnte er nach außen in den vergangenen Tagen und Wochen immer Gelassenheit demonstrieren bei den bohrenden Fragen nach neuen Spielern. „Der erste Teil dieses Gelassenbleibens hat geklappt“, freute sich Kohfeldt nach dem Toprak-Deal und fügte augenzwinkernd hinzu: „Der zweite Teil wird dann hoffentlich irgendwann auch klappen.“

Denn genau darum geht es nun. Baumann arbeitet an weiteren Neuzugängen, bis zum 2. September können noch neue Spieler transferiert werden. Werders Manager lässt sich dabei selten in die Karten schauen, ist aber davon überzeugt, dass der attraktive Bremer Fußball unter Kohfeldt ihm dabei ebenso nützt wie nun auch der spektakuläre Toprak-Transfer. „Grundsätzlich wird in der Branche registriert, dass sich hier in Bremen etwas tut. Auch Spieler nehmen das wahr“, erklärt Baumann, „diese Argumente waren auch für Ömer wichtig, hier eine Mannschaft vorzufinden, die guten Fußball spielt. Dass sich hier etwas entwickelt und er hier Teil einer Mannschaft sein kann, die den nächsten Schritt gehen kann. Es hilft uns natürlich, dass Spieler sich bei Werder gut aufgehoben fühlen.“

Flexibler Außenverteidiger gesucht

Aber natürlich müsse man auch bedenken, „dass wir finanziell Grenzen haben und das bei den Gesprächen berücksichtigen müssen“, betont Baumann, „da müssen wir immer schauen, was die bestmögliche Lösung für uns ist im Rahmen unserer Möglichkeiten.“ Er glaube schon, kündigt Baumann nach dem perfekten Toprak-Wechsel an, „dass wir zumindest einen Spieler noch verpflichten werden, der auch sehr gut bei uns reinpasst und an dem wir auch sehr viel Spaß haben werden“.

Konkret geht es aber noch um maximal zwei weitere Neuzugänge. Baumann würde „gerne noch auf der Außenverteidigerposition etwas machen“, es soll ein Spieler sein, „der flexibel ist und verschiedene Positionen spielen kann“. Zudem steht ein zentraler Mittelfeldspieler vor allem auch auf Kohfeldts Wunschliste. Ein wenig Geduld sei noch gefragt, erklärt der Sportchef, auch wenn gerade der Toprak-Wechsel zeigte, wie schnell manchmal alles gehen kann. Baumann: „Es ist schwer einzuschätzen, wie lange es dauert. Es kann schnell gehen, kann aber auch mal dauern. Irgendwann in den nächsten drei Wochen wird es so weit sein.“ Damit am Tag X alles klappt, hält er sich mit Kopfrechnen fit. „Wir haben immer betont, dass wir noch zwei bis drei Spieler verpflichten möchten. Mit Ömer Toprak haben wir jetzt einen – deswegen ist es so, dass nach Adam Riese noch ein bis zwei Spieler kommen werden“, sagt er augenzwinkernd.